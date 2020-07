My Hero Academia in pausa per colpa dei disegni

Pausa improvvisa e non prevista per My Hero Academia, il manga perché come sappiamo dell’anime è attualmente in lavorazione la Stagione 5, il cui Capitolo 278 non uscirà come inizialmente previsto il prossimo 13 luglio sul numero 32 di Weekly Shonen Jump bensì su quello successivo in arrivo il 19 di luglio che sarà doppio 33 & 34.

La motivazione è dettata dai disegni! Il sensei Kohei Horikoshi ha deciso infatti di cambiare drasticamente tecnica con la quale lavora passando dall’analogico e tradizionale carta e matite al digitale.

Dietro il cambio ci sarebbe la volontà del sensei e di tutto lo staff editoriale di Shueisha di limitare le possibilità di contagio da Coronavirus e velocizzare così i tempi di lavorazione. Il passaggio tuttavia non deve essere stato così naturale come sperato e il capitolo ha subito questo piccolo ritardo.

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime due stagioni sono state trasmesse in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2019. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 1 – Box 2.

Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit.

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione e giunto al Volume 26. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 23 volumi.

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia. Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembra impossibile che qualcuno finirà per notare le sue capacità.