My Hero Academia, One Piece e Demon Slayer in digitale da Star Comics

Pochi minuti fa Edizioni Star Comics, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato una importante iniziativa che coinvolge la distribuzione digitale dei suoi titoli e nello specifico di serie come My Hero Academia, One Piece e Demon Slayer ovvero quelle che vengono ritenute “top” del suo vasto catalogo.

Da martedì 26 maggio i primi 3 ebook di queste serie “top”, le più celebri e amate pubblicate dalla casa editrice, saranno disponibili in formato Kindle su Amazon e sulla pagina dedicata del sito ufficiale dell’editore.

Per celebrare il loro debutto in digitale, gli ebook saranno acquistabili per un mese – dal 26 maggio al 26 giugno – a prezzo speciale. Nello specifico, i numeri 1 saranno disponibili a 0,99 €, i numeri 2 a 1,49 € e i numeri 3 a 1,99 €. Al termine della promozione gli ebook saranno acquistabili a prezzo pieno.

Di seguito la lista delle serie disponibili con i primi 3 ebook:

ONE PIECE

MY HERO ACADEMIA

HAIKYU!!

DR.STONE

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA

Infine sono già disponibili per la lettura – fino al 1° giugno – i primi volumi: vi basterà cliccare sul titolo.

ONE PIECE 1

MY HERO ACADEMIA 1

HAIKYU!! 1

DR.STONE 1

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 1

