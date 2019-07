My Hero Academia: per l’autore il secondo film sarà “il capitolo finale” della serie

My Hero Academia: Heroes Rising sarà il secondo film tratto dal manga di Kohei Horikoshi, ma per l'autore "questo sarà anche l'ultimo", ecco per quale motivo.

All’Hero Fest in Giappone è stato annunciato il secondo film cinematografico di My Hero Academia, popolare shonen manga di stampo supereroistico scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, che invita con un appello accorato ad correre al cinema quando uscirà perché “molto probabilmente questo lungometraggio potrebbe anche essere l’ultimo ispirato alla serie.”

Un’affermazione che ha colto impreparato il pubblico vista la giovinezza del franchise ed il grande riscontro di pubblico ottenuto con il primo film al cinema, uscito anche nei cinema italiani lo scorso anno, ma che avrebbe senso così com’è stata spiegata dal mangaka: “Il secondo film può considerarsi un po’ ‘l’ultimo capitolo’ di My Hero Academia, visto che sfrutterà il concept a cui avevo pensato per la battaglia finale del manga. Fatico ad immaginare una storia più grande di questa per Deku e gli altri, quindi molto probabilmente non ci sarà mai un terzo film.” Parole forti che hanno immediatamente scatenato i fan, ora intenti nelle più improbabili delle speculazioni, gioco a cui vogliamo prestarci anche noi con le righe che seguiranno.

Cosa sappiamo di questo film? Racimolando le poche informazioni in nostro possesso racchiuse nella suggestiva key visual (immagine promozionale che di solito in Giappone accompagna l’annuncio di un nuovo progetto legato al brand), scopriamo il titolo della pellicola: My Hero Academia – Heroes: Rising, e vediamo raffigurati rispettivamente da sinistra verso destra Kazuki Bakugo ed Izuku Midoriya in primo piano, mentre nel centro sullo sfondo, la sagoma ombrata di All Might recitante la frase: “Adesso tocca a voi”. La teoria più accreditata sembrerebbe quella di un passaggio generazionale agli eroi esordienti del Liceo Yuei, con una storia che vedrà in primo piano Deku e Kacchan appianare la loro rivalità, ed ergersi l’uno fianco all’altro come compagni per una causa di forza maggiore. Ma cosa potrebbe spingere i giovani eroi ad un passo così importante? Probabilmente all’alba di una nuova generazione potrebbe corrispondere il tramonto di quella corrente, con il sacrificio proprio di All Might, che qui vediamo lontano, verso l’orizzonte.

Horikoshi promette che “il prossimo film sarà Plus Ultra del precedente!” quindi non rimarrà che attendere i primi trailer prima di scoprire di più sul film in uscita in Giappone il 20 dicembre.