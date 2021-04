My Hero Academia: Midoriya, Bakugo e Todoroki da Prime 1

Midoriya, Bakugo & Todoroki sono protagonisti di una statua pazzesca prodotta da Prime 1 Studio tratta da My Hero Academia. Pensate che sono presenti ben tre edizioni di questa statua-diorama: Quella in edizione normale, quella chiamata Deluxe Version e infine la Deluxe Bonus Version con prezzi via via sempre maggiori (ovviamente). Il diorama composto dai tre Hero fa emergere dal primo sguardo ogni quirk, gli effetti dei loro poteri vengono chiaramente valorizzati per riempire gli spazi e i volumi del prodotto.

My Hero Academia è un manga di genere shonen con protagonisti giovani studenti che imparano a diventare degli Hero professionisti. Nel mondo di My Hero Academia gran parte del genere umano è dotato di superpoteri chiamati Quirk. Chi utilizza i poteri a fin di bene è chiamato Hero, una vera e propria professione riconosciuta dai governi, chi utilizza i quirk per scopi malvagi viene invece chiamato Villain. Protagonista della storia è Izuku Midoriya, un giovane nato senza quirk che dopo aver colpito All Might (il più forte degli Hero) per il suo coraggio ne riceve il potere potendo così entrare nel prestigioso Liceo Yuei. Allenato da All Might, Midoriya diventerà presto il suo legittimo erede, pronto a utilizzare il potere del One for All per difendere i più deboli a suon di Smash!

La statua sarà realizzata in resina, alta quasi 70 cm con un diametro di circa 60 cm e un peso di 30 kg. Un prodotto di fascia medio-alta con un prezzo di partenza di 1.800 dollari per l’edizione regolare, 2.000 dollari per la versione deluxe e 2.100 dollari per la deluxe bonus version. L’uscita della statua è fissata per il mese di Gennaio 2023 ed è ordinabile presso vari distributori.