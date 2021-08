Variety e Deadline rivelano che Shinsuke Sato dirigerà il film live-action hollywoodiano per Legendary di My Hero Academia, ispirato al manga omonimo di più 50 milioni di copie vendute scritto e disegnato da Kohei Horikoshi ed edito in Italia per Star Comics.

Per Sato si tratterà del primo progetto nativo in lingua inglese.

My Hero Academia: Shinsuke Sato (Bleach, Kingdom, Death Note) dirigerà il film live-action

Il regista vanta esperienza nel campo di adattamento di film-live action ispirati a manga/anime per aver diretto, fra l’altro al debutto della carriera, I Am a Hero aggiudicandosi nel 2016 il SXSW Midnighter Audience Award. Sempre nel 2016 dirige Death Note: Light Up the New World, ispirato al successo di Death Note del duo Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Successivamente, nel 2018, ha diretto l’adattamento di Inuyashiki e, nello stesso anno, ha scritto e diretto l’adattamento live-action ispirato al capolavoro di Tite Kubo, Bleach, per Warner Bros. Japan.

Sato ha realizzato nel 2019 l’adattamento per il cinema di Kingdom, ispirato all’acclamato manga omonimo di Yasuhisa Hara, per Sony. Ancora, nel 2020 ha scritto e diretto una serie tv per Netlix, Alice in Borderland, la quale è stata confermata per una seconda stagione.

My Hero Academia: primi dettagli del film live-action

Annunciato nel 2018, il film-live action occidentale di My Hero Academia è prodotto, ricordiamo, per Legendary, filiale statunitense della casa di produzione cinematografica cinese Wanda Group. Alex Garcia e Jay Ashenfelter (Legendary) e da Ryosuke Yoritomi (Shueisha) producono e supervisionano il progetto. Toho distribuirà il film in Giappone.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito, come ad esempio una finestra di uscita, ma non appena ne sapremo di più vi informeremo.

My Hero Academia, il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (i primi due usciti sempre per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 28 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

