My Hero Academia Stagione 6: il nuovo trailer dell’anime

Attesa, come riportato nei nostri precedenti articoli, nel corso della stagione autunnale del 2022, al Jump Festa 2022 è stato svelato il nuovo trailer della Stagione 6 di My Hero Academia, ispirata al manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi ed edito in Italia per Star Comics.

Gli Studenti

La Stagione 6 riprenderà gli eventi conclusi dalla precedente narrando l’adattamento dell’arco narrativo della guerra “Fronte Liberazione Sovrannaturale” tra gli eroi e i villain e la precedente key visual si mostra con i rappresentati delle due fazioni, Deku e Shigaraki pronti a combattere.

E adesso passiamo alle nuove sequenze qui di seguito diffuse dal canale ufficiale YouTube di Toho Animation:

Al panel dedicato Horikoshi-sensei ha anche svelato i piani di conclusione del manga che potete raggiungere cliccando qui verso il nostro precedente articolo.

My Hero Academia: la precedente Stagione 5

Con la produzione di Studio Bones, My Hero Academia 5 ha avuto inizio il 27 marzo 2021 e si compone di 25 episodi. La serie ha adattato l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, l’internato di Izuku, Bakugo e Shoto Todoroki presso l’agenzia di Endeavor e My Villain Academia.

In Italia, è visibile in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

My Hero Academia: il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e in Autunno 2022 comincerà la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (i primi due usciti sempre per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 30 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon poichè presenta anche una sconvolgente rivelazione).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: