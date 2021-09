My Hero Academia Stagione 6: l’anime è già in produzione

Secondo quanto emerso online dalle prime anticipazioni del numero 43 del magazine Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online per l’acquisto il 27 settembre 2021, Shueisha annuncerà la produzione della Stagione 6 dell’anime di My Hero Academia, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi.

Al momento è quanto sappiamo, ma c’è da aspettarsi presto delle prime novità in seno all’annuncio ufficiale. Restate tra le nostre pagine per saperne di più.

La Stagione 5 si appresta a concludersi, ricordiamo, questo sabato 25 settembre con l’episodio 113 intitolato Il cielo è alto e blu. Di seguito possiamo recuperare una breve sinossi:

Le vacanze invernali sono concluse e Deku e i suoi compagni ritornano al Liceo Yuhei dalla recente esperienza del tirocinio sul campo. Mentre si allenano per raggiungere l’obiettivo di divenire veri eroi, la battaglia contro i villain si sta parallelamente evolvendo in uno stage ancor più critico.

My Hero Academia Stagione 5

Con la produzione di Studio Bones, My Hero Academia 5 ha avuto inizio il 27 marzo 2021 e ad oggi conta 24 episodi trasmessi di 25. La serie ha adattato l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, l’internato di Izuku, Bakugo e Shoto Todoroki presso l’agenzia di Endeavor e My Villain Academia.

In Italia, è visibile in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

My Hero Academia: le prossime uscite italiane

In Italia la serie manga è edita da Star Comics con i primi 28 numeri disponibili. Il numero 29 uscirà il 29 settembre 2021 (prenotatelo qui su Amazon). Il numero 30, ancora, uscirà in tutta Italia il 1° dicembre 2021 anche in speciale (copertina variant con poster) che potete prenotare sul sito ufficiale dell’editore. Qui su Amazon, invece, in caso voleste prenotare l’edizione regolare.

In Giappone, invece, il 4 ottobre sarà distribuito il Volume 32 dell’opera. Raggiungete questo nostro articolo per recuperare la bellissima copertina.

My Hero Academia, il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (i primi due usciti sempre per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 28 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: