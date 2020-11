My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising su Netflix

Attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, Dynit ha confermato che My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising sarà disponibile su Netflix dalla mezzanotte del 24 dicembre.

My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising avrebbe dovuto far parte della nuova stagione degli Anime al Cinema arrivando in sala dal 12 al 18 novembre. Programmazione saltata, come facilmente intuibile, a causa della seconda ondata della pandemia di Coronavirus.

Dynit ha quindi deciso di rendere disponibile il film su Netflix anche con doppiaggio italiano.

Eccovi le voci italiane:

Izuku Midoriya: Simone Lupinacci

All Might: Lorenzo Scattorin

Katsuki Bakugo: Federico Viola

Nine: Matteo De Mojana

Shoto Todoroki: Alessandro Germano

Ochaco Uraraka: Valentina Pallavicino

My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising – sinossi, trailer e staff

Ecco come Dynit presenta il film:

In My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe 1- A. All Might, l’eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Proprio per questo, una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. E un Villain di nome Nine farà la sua comparsa…

Questo invece il trailer:

Infine questo è lo staff:

Regia: Kenji Nagasaki

Soggetto originale: Kōhei Horikoshi

Storia originale: Kōhei Horikoshi

Sceneggiatura: Yousuke Kuroda

Design Personaggi: Yoshihiko Umakoshi

Musiche: Yuki Hayashi

Produzione animazioni: BONES

Una produzione Toho Animation

My Hero Academia, l’anime e il manga

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime due stagioni sono state trasmesse in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2019. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Crunchyroll ha reso disponibile il nuovo OVA di My Hero Academia.

Il titolo originale dell’episodio originale è Boku no Hero Academia: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren – tradotto con My Hero Academia Episodio OVA – Sopravvivi! Esercitazione di sopravvivenza alla o la va o la spacca – e vede la Classe 1-A divisa in due squadre le quali dovranno superare una esercitazione in cui mettere in salvo delle persone (manichini posizionati in determinati punti dell’area) da un incendio scoppiato in un centro commerciale.

Mentre Deku e la sua squadra iniziano a cercare le vittime da salvare, una zona cede e li intrappola nei sotterranei. Inoltre dovranno superare altri ostacoli utilizzando i loro Quirk e collaborando per fuggire e sopravvivere.

Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit.

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione e giunto al Volume 26. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 23 volumi.

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: