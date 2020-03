My Hero Academia World Collectable Figure Vol. 4 di Banpresto: la recensione

In questa recensione andremo ad esaminare da vicino la quarta uscita della linea World Collectable Figure di Banpresto dove i giovani protagonisti di My Hero Academia sono rappresentati nelle loro divise scolastiche. I personaggi contenuti in questa wave, in tutto sei, sono: Izuku Midoriya, Katsuki Bakugō, Shōto Todoroki, Neito Monoma, Tetsutetsu Tetsutetsu e Itsuka Kendō.

My Hero Academia

In “My Hero Academia” gli umani vivono in un mondo dove gran parte delle persone è dotata di super poteri chiamati quirk. Questi poteri sono utilizzati sia a scopi di bene, come nel caso degli Hero, sia a scopi malvagi come nel caso dei temuti Villan. Ma in questo fantastico mondo esiste anche All Might il più potente di tutti gli Hero. Quando All Might comincia a soffrire a causa di un male provocato da un vecchio scontro sarà Izuku Midoriya (nato senza Quirk) a raccoglierne il testimone con il potere del One for All diventando allievo e studente di All Might.

Le Confezioni

Le scatole di questi prodotti, assimilabili per dimensioni a comuni Gashapon, sono molto piccole, realizzate in cartoncino e tutte caratterizzate dalla medesima grafica in cui prevale il colore giallo. Potrebbero sembrare quasi banali se non si notasse la “chicca” studiata per uniformarle. Affiancando le varie scatolette infatti è possibile creare un fondale unico grazie alle immagini della classe sullo sfondo, la stessa classe che frequentano i giovani protagonisti che studiano per diventare Hero. Questo tipo di linea di collezionabili viene spesso proposta in blocco analogamente a quanto accade per alcuni prodotti da edicola ma in questo caso non sarà difficile identificare i personaggi dato che il contenuto è ben visibile su ogni scatola potendo evitare così doppioni.

Le Figure

Dentro la confezione troviamo le figure in apposite bustine protettive. I personaggi, tutti realizzati in pvc, sono alti circa 8 cm e dato che non sono in grado di reggersi da soli sono stati dotati di piccole basette rotonde di colore giallo con un supporto trasparente che si fissa sia alla base che alla figure. Dobbiamo ammettere che nonostante la dimensione molto ridotta la qualità è davvero buona, sia come scultura che come colorazione i prodotti in generale sono ben realizzati senza troppe sbavature o imperfezioni. Sicuramente un punto a favore di questi articoli è dato dalla loro caratterizzazione. Dato che si parla di caricature in miniatura le varie caratteristiche sia fisiche che di personalità vengono evidenziate da alcuni dettagli dati alle espressioni facciali o posture.

Conclusioni

la serie di collezionabili My Hero Academia World Collectable Figure è un prodotto rivolto ai collezionisti che cercano prodotti validi a costi non elevati. Hanno l’enorme vantaggio di adattarsi bene ad ogni spazio potendo essere collocate sia in piccole teche che davanti alla vostra collezione di manga dato che l’ingombro è pressoché minimo. Essendo la nostra prima esperienza con prodotti di questo tipo ammettiamo di essere partiti con qualche pregiudizio ma fortunatamente ogni tipo di riserva è stata defalcata dall’ottimo lavoro del team Banpresto che è riuscito a rappresentare tutti nel modo migliore possibile. In questa wave, composta da sei personaggi, ce ne sono tre secondari magari meno conosciuti anche ai fan abituali, tuttavia ce ne sono anche tre che comprendono il protagonista e i due comprimari più amati dai fan facendo così felice ogni tipo di collezionista.