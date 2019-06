My Little Pony: Wizkids realizzerà le miniature ufficiali

My Little Pony riceverà una serie di miniature ufficiali realizzate da Wizkids.

Wizkids ha diffuso le immagini ufficiali dei render delle sue nuove miniature Deep Cuts, dedicate a My Little Pony: Friendship is Magic. Che siate collezionisti, giocatori di My Little Pony: Tails of Equestria o semplici appassionati del cartone animato, presto potrete portarvi a casa le miniature delle Mane 6.

Wizkids ha realizzato questa serie di miniature, in seguito ad un patto stretto con Hasbro lo scorso febbraio, che prevede un accordo di collaborazione riguardo le licenze di G.I. Joe, My Little Pony e Transformers. Infatti in futuro vedremo realizzate serie su questi brand.

La linea Deep Cuts di Wizkids propone modelli di miniature in plastica già assemblate e non dipinte. La particolarità di queste speciali miniature risiede nel trattamento della plastica, che non richiede la fase di priming e può essere così dipinta immediatamente senza trattamento iniziale.

L’immagine qui proposta mostra i render delle miniature (con relativo suggerimento di colorazione) di questa prima serie dei My Little Pony Deep Cuts, che sarà dedicata alle 6 protagoniste (Twilight Sparkle, Fluttershy, Rarity, Rainbow Dash, Pinkie Pie e Apple Jack).

All’interno di ogni blister sarà possibile trovare l’adesivo del Cutie Mark del proprio pony, in questo modo anche le persone alle prime armi nella pittura potranno essere facilitare nella realizzazione di un dettaglio molto importante.

Le miniature My Little Pony Deep Cuts saranno vendute in blister singoli ad un prezzo di 4,99$ e saranno messe in commercio a partire da ottobre 2019.