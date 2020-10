My Little Pony x Transformers: svelata la prima Action Figure

Sono state svelate una serie di nuove action figure dedicate ai Transformers, inclusa una dedicata al cross-over con i My Little Pony, dalle sembianze molto simili a quelle di Optimus Prime, leader degli Autobot.

Nella nuova ondata di action figure dedicata ai Transfomers, Hasbro ha anche inserito quella denominata “My Little Prime”, facente parte del crossover coi My Little Pony pubblicato da IDW ad Agosto. Questa figure fa parte di una linea di personaggi crossover, con altri personaggi che sfoggiano design basati sui Ghostbusters e sui Power Rangers Mighty Morphin.

L’azienda metterà anche in commercio una “Studio Series” di personaggi di Transformers ispirati ai vari film prodotti. La prima ondata di giocattoli sarà basata su The Transformers: The Movie e presenterà il protagonista del film Hot Rod, insieme ad altri robot tra cui Autobot Kup e Jazz. Saranno poi disponibili Dinobot Grimlock e Autobot Wheelie in confezione da due e a completare il set ci saranno Autobot Jazz e uno degli araldi di Unicron, Scourge.

Per il mercato americano, la catena di supermercati Wallmart avrà in esclusiva la serie “Deluxe Retro Headmaster”, alte quasi 15 centimetri e ispirate alla serie animata G1. La collezione comprende gli Autobot Chromedome e Brainstorm, così come lo scienziato pazzo dei Decepticon Mindwipe, con Hardhead a chiudere questa ondata di esclusive.

Anche la catena Target avrà le sue esclusive, per la precisione direttamente dalla linea Transformers: War for Cybertron-Earthrise: saranno presenti il Decepticon Seeker Thrust e il suo compagno Runabout. Ogni figure sarà alta quasi 15 centimetri, verrà fornita di un pezzo della mappa Transformers Universe e un decoder rosso per sbloccare i percorsi nascosti della mappa.

In conclusione, Amazon avrà una confezione di sei personaggi per War for Cybertron Galactic Odyssey Micron Micromasters. Queste figure in miniatura possono combinarsi per formare veicoli o trasformarsi in altri veicoli vintage.