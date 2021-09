My Son is Probably Gay terminerà con il Volume 4

My Son is Probably Gay (Uchi no Musuko wa Tabun Gay), manga pubblicato nel nostro Paese dalla Star Comics, sta per concludersi. A dare la notizia diversi rivenditori giapponesi che hanno comunicato che il quarto volume del manga di Okura sarà l’ultimo.

Il volume uscirà in Giappone il 22 novembre.

My Son is Probably Gay: a proposito del manga

My Son is Probably Gay è uno slice of life divertente, tenero e formativo, una storia che mette in scena la vita familiare di quattro persone, tra gaffe e momenti comici, che fa riflettere sul rapporto genitori e figli e sul coming out, un momento estremamente delicato, che richiede tempo e pazienza.

My Son is Probably Gay narra con semplicità e naturalezza i sentimenti e l’amore di una madre affettuosa e dei suoi due amati figli, uno dei quali pensa sia probabilmente gay, che vivono la loro vita quotidiana in questa esilarante e commovente commedia familiare LGBTQIA+-friendly!

Okura ha lanciato il manga sul servizio Gangan pixiv nell’agosto 2019. A partire da novembre 2020, sono stati pubblicati tre volumi, l’ultimo dei quali è uscito l’11 maggio.

Il manga è stato pubblicato in Italia dalla casa editrice Star Comics con il primo volume uscito il 7 aprile. Questa la trama:

Per una madre che cresce i suoi due figli adolescenti e che li accompagna, giorno per giorno, alla scoperta di se stessi non esistono segreti! Così, quando si trova di fronte a una verità che per lei è ormai assodata ma che per il maggiore dei suoi figli, Hiroki, è ancora complessa da gestire, non può far altro che sostenerlo con affetto, discrezione e complicità… Una storia familiare tenera e coinvolgente, che mostra come non esistano confini all’amore di un genitore per il proprio figlio.

