Mystery Booster: il nuovo formato di Magic che porterà il “chaos in una bustina”

Annunciati i Mystery Booster, una nuova variante di tipo draft di Magic the Gathering.

Wizards of the Coast ha da poco annunciato i Mystery Booster di Magic the Gathering, novità pensata per arricchire il formato draft. Annunciati per la prima volta durante MagicFest di Richmond i Mystery Booster saranno delle bustine speciali, che alcuni definirebbero “chaos draft in bustina”.

Mystery Booster prevederà una ristampa massiccia di 1.694 carte, più ulteriori 121 nuove carte. La selezione delle carte che godrà di questa ristampa spazierà trasversalmente per tutta la storia di questo CCG, mentre i 121 nuovi elementi, assicurano da Wizards, saranno qualcosa di nuovo e sorprendente. La lista completa delle 1.694 carte può essere visionata a questo link, in calce all’annuncio ufficiale sulla pagina di Magic.

Le ristampe delle card contenute nei Mystery Booster riprenderanno il design originale, riportando i simboli e la numerazione dei set e delle espansioni da cui saranno tratte. L’unica differenza con le carte originali sarà la presenza di un simbolo Planeswalker nell’angolo inferiore sinistro.

La particolarità di Mystery Booster riguarderà la mescola delle carte, infatti la proporzione di ogni singolo soggetto avrà una incidenza molto bassa e secondo Wizards of the Coast si potrebbe organizzare un draft da otto persone, senza che la stessa carta appaia due volte.

Questa particolarità sarà possibile grazie ad un processo produttivo che ottimizzerà, in fase di pre stampa, la distribuzione delle carte sui fogli utilizzati dalle macchine di stampa industriale.

I Mystery Booster saranno prodotti in due edizioni distinte, una Wizards Play Network (WPN) che sarà distribuita a partire dal 13 marzo 2020 e una Convention Edition, che verrà distribuita durante gli eventi come MagicFests e PAX Unplugged in Philadelphia (6-8 dicembre 2019).

I Mystery Booster Convention Edition conterranno 15 carte (14 ristampe e 1 nuova carta), mentre i booster WPN conterranno lo stesso quantitativo di carte (14 più 1) ma in questa edizione i giocatori avranno la possibilità di trovare anche la versione foil (ovvero le Magic stampate su carta olografica) delle 121 nuove carte Mystery Booster.