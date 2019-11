Mystic Vale: Nemesis in arrivo una nuova espansione per Mystic Vale

In uscita a febbraio 2020 Mystic Vale: Nemesis, una nuova espansione per il gioco Mystic Vale

Alderac Entertainment Group ha annunciato Mystic Vale: Nemesis, nuovo contenuto di espansione del gioco da tavolo Mystic Vale.

Mystic Vale, in Italia localizzato da Raven Distribution, è un gioco da tavolo del 2016 ideato da John D Clair, in cui un gruppo di druidi sarà impegnato nell’arduo compito di prendersi cura della Valle della Vita, colpita da una tremenda maledizione.

In ogni turno i giocatori dovranno mettere in gioco le proprie carte utilizzando in modo saggio le proprie risorse, in modo da portare a segno più punti vittoria e vincere la partita. Il gioco si caratterizza per la meccanica peculiare chiamata “Card-Crafting System” che permetterà di creare carte più potenti utilizzando le risorse in proprio possesso.

Mystic Vale: Nemesis sarà il settimo contenuto di espansione di questo gioco e si contraddistinguerà per l’introduzione di una modalità in solitario del gioco, che fino ad ora era indicato per 2-4 giocatori.

Il “Card-Crafting System”, la meccanica distintiva del gioco, sarà ulteriormente espansa grazie a nuovi avanzamenti e Carte Valle, che amplieranno la possibilità di evoluzione delle carte. Un’altra aggiunta di questa espansione saranno i Titani, carte Leader che durante il gioco potranno essere poi potenziate, mentre faranno ritorno i Curse token apparsi per la prima volta nell’espansione Twilight Garden (Link Amazon).

L’espansione Mystic Vale: Nemesis non sarà un gioco stand alone, ma richiederà la scatola base di Mystic Vale per poter essere utilizzata.

All’interno di ogni scatola di Mystic Vale: Nemesis potrete trovare 108 Avanzamenti, 36 Valli, 8 Leaders, 13 Nemesis, 1 indicatore Corruzione, 1 segnalino Clessidra, 46 curse tokens e il libro delle regole. Mystic Vale: Nemesis sarà distribuito, in inglese, a partire dal 29 febbraio 2020. Attualmente il gioco è in preorder nei maggiori siti di distribuzione degli Stati Uniti ad un prezzo al pubblico di circa 28 dollari. Per quel che riguarda una eventuale localizzazione italiana di questo titolo, al momento non abbiamo alcuna notizia.