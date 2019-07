Mythic Championship Qualifier di Magic, aperte le iscrizioni

Sono finalmente aperte le iscrizioni al Mythic Championship di Magic a Richmond! Nell'articolo potete trovare una pagina dedicata all'iscrizione!

I campionati Mythic Championship di Magic: The Gathering continuano. Tutti i giocatori e appassionati del popolare gioco di carte di Wizard of the Coast sognano di qualificarsi e strappare un biglietto per uno degli appuntamenti prefissati. Il prossimo Mythic Championship si terrà a Richmond negli Stati Uniti, più precisamente in Virginia, dall’8 al 10 novembre 2019.

Il montepremi è come sempre altissimo, si parla di ben 500 mila dollari. Una cifra che non può che far venire l’acquolina in bocca a chiunque giochi a Magic, sia in maniera competitiva che per puro divertimento. Or la domanda sorge spontanea, come fare a qualificarsi? Wizard of the Coast ha selezionato una serie di appuntamenti in tutta Italia cui è possibile sfidarsi, cercando nel contempo di portare a casa un bel premio e chissà, magari una qualificazione al Mythic Championship di Richmond.

Qua potete trovare i vari eventi:

3 e 4 agosto Roma

11 agosto Milano

25 agosto Riccione

1 settembre Bari

8 settembre Bologna

22 settembre Napoli

Per ulteriori informazioni vi invitiamo alla pagina dell’evento di qualificazione a Milano dell’11 agosto 2019 che si terrà al Novotel Milano Nord Ca Granda, dove potete trovare tutti i chiarimenti che cercate. Cosa aspettate a mettervi in gioco?