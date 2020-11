Mythic Table un nuovo virtual table per gdr

I tavoli virtuali per giochi di ruolo e da tavolo sono diventati una risorsa essenziale per portare avanti questo genere di attività. Oggi segnaliamo una nuova piattaforma completamente gratuita e open source: parliamo di Mythic Table.

Prima del 2020 i cosiddetti virtual table erano appannaggio di una percentuale minore di utenti, che utilizzavano questo genere si piattaforme in casi molto particolari. La pandemia ha esteso a causa dei lockdown e delle politiche di distanziamento sociale l’utilizzo di queste piattaforme alla maggior parte dei giocatori, permettendo così a quest’ultimi di preservare la continuazione delle campagne in essere e la creazione di nuovi gruppi di gioco.

In questo scenario di gioco a distanza, Mythic Table andrà così ad arricchire l’offerta proponendosi come un’alternativa gratuita e open source alle altre piattaforme.

Alla base di questo progetto c’è la volontà di condividere la proprietà della piattaforma con gli altri utenti, invece che considerarli clienti del servizio. Per questo motivo non è previsto che Mythic Table proponga servizi o pacchetti a pagamento, tuttavia la piattaforma accetterà donazioni dagli utenti tramite Patreon.

Mythic Table, al momento offre, alcune funzionalità essenziali come creazione dei token, strumenti di disegno e dadi virtuali, con possibilità di personalizzare i menu in base alle proprie esigenze di gioco, con particolare cura e attenzione verso l’interfaccia utente, in grado di mostrare in tempo reale sui token le diverse condizioni che potrebbero colpire un PG o un PNG.

A questo link è possibile visitare la piattaforma e avere un’idea delle sue funzionalità senza bisogno di registrarsi, utilizzando un account ospite. Una volta eseguito il login sarà possibile iniziare subito a creare una campagna, ma per assistere gli utenti nel processo creativo è a disposizione un breve tutorial che mostra in maniera schematica le varie funzioni al momento disponibile.