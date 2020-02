NAACP Image Awards 2020: ecco tutti i film premiati

Sono appena stati assegnati, all’Auditorium Civico di Pasadena, i 51esimi NAACP Image Awards, i premi della National Association for the Advancement of Colored People per gli artisti di colore che si sono maggiormente distinti durante l’anno in diversi ambiti creativi, dalla televisione al cinema, dalla musica alla letteratura.

Se per quando riguarda i premi vinti nell’ambito televisivo a sbaragliare gli avversari è stato quasi l’intero cast al completo di Black-ish (Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross, Deon Cole e Marsai Martin) nella sezione per le migliori performance in una serie comica e invece l’originale Netflix di Ava DuVernay When They See Us come migliore miniserie drammatica, a trionfare nella sezione cinema è stato Il Diritto di Opporsi, il nuovo film di Destin Daniel Cretton, prossimo regista di Shang-Chi.

La pellicola, oltre a portare a casa il premio per l’Outstanding Ensemble Cast, ha vinto anche quello per il miglior attore a Michael B. Jordan e quello per il miglior attore non protagonista per Jamie Foxx, mentre a Lupita Nyong’o è stato assegnato il premio come miglior attrice per il suo ruolo in Us (Noi) di Jordan Peele.

Il premio come miglior film indipendente è spettato invece a Dolemite Is My Name.

I vincitori dei NAACP Awards 2020 della sezione Cinema:

Outstanding Motion Picture



Dolemite Is My Name (Netflix)

Harriet (Focus Features)

Just Mercy (Warner Bros. Pictures) – **WINNER

Queen & Slim (Universal Pictures)

Us (Universal Pictures)

Outstanding Actor in a Motion Picture



Chadwick Boseman – 21 Bridges (STX Films)

Daniel Kaluuya – Queen & Slim (Universal Pictures)

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name (Netflix)

Michael B. Jordan – Just Mercy (Warner Bros. Pictures) – **WINNER

Winston Duke – Us (Universal Pictures)

Outstanding Actress in a Motion Picture



Alfre Woodard – Clemency (Neon)

Cynthia Erivo – Harriet (Focus Features)

Jodie Turner-Smith – Queen & Slim (Universal Pictures)

Lupita Nyong’o – Us (Universal Pictures) – **WINNER

Naomie Harris – Black and Blue (Screen Gems/Sony Pictures)

Outstanding Supporting Actor in a Motion Picture



Jamie Foxx – Just Mercy (Warner Bros. Pictures) – **WINNER

Leslie Odom, Jr. – Harriet (Focus Features)

Sterling K. Brown – Waves (A24)

Tituss Burgess – Dolemite Is My Name (Netflix)

Wesley Snipes – Dolemite Is My Name (Netflix)

Outstanding Supporting Actress in a Motion Picture



Da’Vine Joy Randolph – Dolemite Is My Name (Netflix)

Janelle Monáe – Harriet (Focus Features)

Jennifer Lopez – Hustlers (STX Films)

Marsai Martin – Little (Universal Pictures) – WINNER

Octavia Spencer – Luce (Neon)

Outstanding Breakthrough Performance in Motion Picture



Marsai Martin – Little (Universal Pictures) – **WINNER

Cynthia Erivo – Harriet (Focus Features)

Jodie Turner-Smith – Queen & Slim (Universal Pictures)

Rob Morgan – Just Mercy (Warner Bros. Pictures)

Shahadi Wright Joseph – Us (Universal Pictures)

Outstanding Ensemble Cast in a Motion Picture



Just Mercy (Warner Bros. Pictures) – **WINNER

Dolemite Is My Name (Netflix)

Harriet (Focus Features)

Queen & Slim (Universal Pictures)

Us (Universal Pictures)

Outstanding Independent Motion Picture



Dolemite Is My Name (Netflix) – **WINNER

Clemency (Neon)

Luce (Neon)

Queen & Slim (Universal Pictures)

The Boy Who Harnessed the Wind (Netflix)