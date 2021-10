Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra, Yamato annuncia il cofanetto definitivo

Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra è l’anime di Hideaki Anno (Evangelion), un’opera che non ha certo bisogno di presentazioni. Ora, Yamato Video ha confermato attraverso la sua pagina Facebook ufficiale l’arrivo di una sorpresa che manderà in estasi i fan. Si tratta del cofanetto definitivo in DVD e Blu-ray Disc contenente tutta la saga completa, in arrivo con molta probabilità durante le prossime festività natalizie di quest’anno.

Dai tag utilizzati su Facebook si può intuire che Yamato Shop proporrà una esclusiva edizione limitata deluxe da collezione. Stando sempre al post social pubblicato poche ore fa, non si conoscono i dettagli specifici di questa nuova e attesa edizione speciale del classico giapponese, sebbene non è da escludere che già a partire dai prossimi giorni vengano rilasciate nuove informazioni ufficiali (incluso magari il prezzo e la data di uscita italiana esatta).

Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra venne realizzata da Hideaki Anno e Shinji Higuchi presso lo studio Gainax, liberamente tratta dai romanzi di Jules Verne Due anni di vacanze, Ventimila leghe sotto i mari, Cinque settimane in pallone e L’isola misteriosa, ed è arrivata in Italia nel 1991, ottenendo da subito un grande successo da parte del pubblico. La storia prende il via nella Francia del 1899: Nadia è una ragazza di 14 anni con un passato molto burrascoso che lavora come acrobata in un circo. Jean, un piccolo genio, è venuto a Parigi con lo zio per prendere parte alla gara di volo durante l’esposizione mondiale. L’incontro tra i due sarà l’inizio di una grande avventura, che li porterà nientemeno che a bordo del Nautilus del capitano Nemo, oltre a viaggiare per il mondo perennemente in fuga dall’organizzazione di Neo-Atlantide capeggiata dal temibile Gargoyle.