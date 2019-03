Nakatomi Heist: arriva il gioco da tavolo di Die Hard

In arrivo il gioco da tavolo ufficiale di Die Hard, sarete in grado di sventare i piani dei terroristi e salvare gli ostaggi?

Entrato a far parte dei “classici di Natale” Die Hard – Trappola di Cristallo è un film che è stato in grado di regalare agli spettatori scene e momenti indimenticabili, che sono sedimentate ormai nell’immaginario collettivo. Grazie alla collaborazione tra USAopoly The OP e FOX Consumer Products, nei prossimi mesi vedremo arrivare sul mercato Die Hard: The Nakatomi Heist, il gioco da tavolo ufficiale di Die Hard.

Die Hard: The Nakatomi Heist sarà un gioco da tavolo asimmetrico uno contro molti, per 2-4 giocatori, in cui il protagonista John McClane dovrà muoversi con scaltrezza attraverso i condotti di ventilazione, per sventare i piani dei terroristi e salvare gli ostaggi della Nakatomi Plaza.

Ideato da Pat Marino, Lead Game Designer del progetto, il gioco è stato sviluppato pensando principalmente ai fan del film, con l’obiettivo di includere nelle meccaniche e nelle ambientazioni anche i più piccoli dettagli in grado di ricreare un’esperienza adeguata a rendere omaggio a questa pietra miliare del genere action.

Oltre alla “meccanica dei condotti di ventilazione” il gioco avrà continui rimandi alle scene più iconiche di Die Hard nel tentativo di far immergere i giocatori nei momenti clou del film.

Die Hard: The Nakatomi Heist sarà disponibile inizialmente in lingua inglese a partire da questa primavera. Al momento The Op non ha ancora comunicato il prezzo al pubblico di questo gioco.