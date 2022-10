I Marvel Studios hanno appena diffuso in rete il nuovo trailer di Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film del 2018 diretto da Ryan Coogler. C’è grande attesa nel vedere come il regista ha deciso di onorare la grande eredità lasciata dal compianto Chadwick Boseman, che non avrà alcun recasting. Il film uscirà nelle sale americane l’11 novembre (il 9 in quelle italiane) e chiuderà a tutti gli effetti la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Black Panther 2

Il nuovo trailer di Black Panther: Wakanda Forever

Nel nuovo video è possibile dare un’occhiata più dettagliata a Namor, interpretato dall’attore messicano Tenoch Huerta, all’armatura di Ironheart (Dominique Thorne) e alla nuova Black Panther, che con molta probabilità sarà Shuri, sorella di T’Challa. Questa la sinossi ufficiale:

“Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.”

Stando alle indiscrezioni della catena di cinema canadese Cineplex, Black Panther: Wakanda Forever potrebbe durare 2 ore e 41 minuti, rendendolo a tutti gli effetti il film più lungo di tutta la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e il secondo film più longevo in assoluto. La medesima durata è stata descritta anche da una lista comparsa su Regal Movies. Al momento i Marvel Studios non hanno nè confermato nè smentito la durata del film: anche in passato si vociferava di come Doctor Strange nel Multiverso della Follia potesse durare quasi due ore e mezza, ma il rumor è stato poi smentito.