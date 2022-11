Sono trascorsi un po’ di giorni da quando Black Panther: Wakanda Forever è arrivato nei cinema e fin dal primo momento si è parlato molto dei personaggi di questa nuova pellicola. Tra questi spicca Namor, interpretato da Tenoch Huerta, nonché l’antagonista principale del film e uno dei primi personaggi ad apparire nei fumetti della Marvel. Nonostante la sua illustre storia, Namor non è mai apparso in un film Marvel prima di Wakanda Forever, anche a causa dei suoi diritti cinematografici legati alla Universal Pictures.

Il futuro di Namor secondo Nate Moore

Recentemente, nel corso di un’intervista con The Wrap, il produttore Nate Moore ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti proprio il passato e il futuro cinematografico di Namor. In particolare ha rivelato che l’accordo con la Universal ha effettivamente avuto un impatto molto forte nel modo in cui il personaggio è stato usato nel marketing di Wakanda Forevor e come, attualmente, ostacola un potenziale film dedicato unicamente a Namor:

Onestamente ci ha colpito di più il modo in cui abbiamo potuto commercializzare il film rispetto al modo in cui lo abbiamo usato nel film. Non c’erano cose che non potevamo fare dal punto di vista della storia personaggio, il che è positivo perché chiaramente abbiamo preso molta ispirazione dal materiale originale, ma abbiamo anche apportato alcuni grandi cambiamenti per ancorarlo fortemente a quel mondo. Anche perché finora il personaggio fumettistico non era mai realmente approdato in grande stile.

Moore ha anche elogiato il regista di Wakanda Forever Ryan Coogler per come il film abbia ricontestualizzato Namor e il suo mondo, appoggiandosi a elementi mesoamericani che non sono mai stati tra i canoni dei fumetti:

Ho letto tutti i fumetti di Namor e li amo, ma il mondo di Atlantide è solo vagamente disegnato. Ryan è un regista molto attento ai dettagli e voleva ancorarsi a qualcosa che fosse tangibile e reale così che Wakanda potesse coinvolgere ancora più le persone. E penso che non ci fosse nulla dal lato commerciale che ci impedisse di farlo, il che è fantastico.

Black Panther: Wakanda Forever, comunque, mostra i leader del regno di Wakanda che combattono per proteggere la loro nazione dalle forze d’invasione in seguito alla morte del re T’Challa. In mezzo a questo trambusto una nuova minaccia emerge dalla nascosta nazione sottomarina di Talokan. Il film vede il ritorno (vi invitiamo a vedere il primo Black Panther recuperandolo su Amazon) di Letitia Wright nei panni di Shuri, Danai Gurira in quelli di Okoye, Lupita Nyong’o nel ruolo di Nakia, Winston Duke in quello di M’Baku, Angela Bassett nei panni di Ramonda e Martin Freeman in quelli di Everett Ross. I nuovi membri del cast includono Tenoch Huerta come Namor, Dominique Thorne come Riri Williams / Ironheart, Michaela Coel come Aneka, Mabel Cadena come Namora e Alex Livinalli come Attuma.