Naoki Urasawa insegna a disegnare manga su Youtube

Qualche mese fa vi avevamo detto che il creatore di manga Naoki Urasawa (Yawara!, Master Keaton, 20th Century Boys, Pluto) aveva aperto il suo canale YouTube, Urasawa Channel, per informare le persone sul suo lavoro attuale, la sua vita come artista di manga, e per condividere consigli di disegno.

Il suo video più recente, pubblicato martedì, mostra come disegnare linee con un righello, una tecnica che Naoki Urasawa descrive come una tecnica manga “di base”.

Il video include un tutorial su come disegnare le linee di movimento comunemente viste nei manga, così come consigli generali su come migliorare come artista, Insomma, è un video da vedere non solo per chi vuole migliore le sue tecniche, ma anche per chi è semplicemente curioso di carpire i segreti del mangaka!

A proposito di Naoki Urasawa

Naoki Urasawa scrive manga professionalmente fin dagli anni ’80, e durante questo periodo è diventato uno degli autori di manga più riconosciuti e rispettati di tutti i tempi: non è raro che in Giappone vengano organizzate mostre d’arte e convention dedicate al suo lavoro.

Il suo manga più famoso è il thriller psicologico Monster che ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Tezuka Osamu Cultural Prize, ed è stato adattato in un anime acclamato dalla critica nel 2004 dallo studio Madhouse.

Il manga è pubblicato dalla casa editrice italiana Planet Manga insieme a Happy!, Pluto, il manga sportivo Yawara! e il thriller 20th Century Boys, ognuno dei quali ha ricevuto il plauso della critica. Sempre per la Planet Manga è appena uscito Kushami. Etciù!, un’antologia di storie autoconclusive (a questo nostro articolo potete leggere la recensione).

In corso di pubblicazione è Asadora, un manga in parte fiction storica, in parte fantascienza futuristica, che segue una giovane ragazza di nome Asa dal Giappone del dopoguerra ai giorni nostri. Anche se finora sono stati pubblicati solo cinque volumi del manga, in Giappone ha già ricevuto gli elogi della critica.

