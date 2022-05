Naomi, la nuova serie televisiva drammatica basata sull’omonima serie di fumetti creata da Brian Michael Bendis, ambientata in un universo alternativo nel multiverso DC con protagonista Naomi (Kaci Walfall), personaggio introdotto per la prima volta nei fumetti in Naomi: Season One del 2019, subito diventato parte della Young Justice alla fine del suo arco narrativo, è stata cancellata dopo una sola stagione, almeno secondo quanto riportato da Variety. Vediamo più nel dettaglio.

Naomi: la serie DC è stata cancellata

La serie DC Naomi (acquistate il primo volume di Naomi su Amazon!) ha debuttato a gennaio e ha concluso la sua prima e unica stagione di 13 episodi il 10 maggio. Oltre a Kaci Walfall, la serie è interpretata da Camila Moreno, Alexander Wraith (Orange Is the New Black, Marvel’s Agents of SHIELD), Cranston Johnson (Filthy Rich), Barry Watson (7th Heaven, Hart of Dixie), Mary-Charles Jones (Kevin Can Wait, Grey’s Anatomy), Aidan Gemme (Tomorrowland, Dora the Explorer), Mouzam Makkar (The Fix, Champions), Will Meyers (Gotham, Blue Bloods), e Daniel Puig (The System).

La prima stagione di Naomi, composta da 13 episodi, si è svolta a Port Oswego e ha seguito la protagonista e la sua fedele migliore amica Annabelle mentre cercano di scoprire l’origine di un evento soprannaturale che ha sconvolto la loro città natale. Dopo un incontro con Zumbado, il misterioso proprietario di un parcheggio di auto usate, che la lascia scossa, Naomi si rivolge al proprietario di un salone di tatuaggi Dee che diventa il suo riluttante mentore. Il finale della prima stagione si è concluso con un cliffhanger e, purtroppo, al momento non si sa se verrà mai risolto in un altro show ambientato nell’Arrowverse.

Naomi è solo l’ultimo dei tanti progetti a venire cancellato dalla DC. In precedenza, The CW aveva annunciato di avere l’intenzione di tagliare il numero di serie di supereroi in programma per la prossima stagione e tra queste ci sono state anche Batwoman e Legends of Tomorrow che non hanno ottenuto il rinnovo rispettivamente per la quinta e l’ottava stagione. Al contrario The Flash, Superman & Lois sono stati rinnovati rispettivamente per una nona e terza stagione a marzo. La terza stagione di Stargirl, sottotitolata Frenemies, sarà presentata in anteprima entro la fine dell’anno.