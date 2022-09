Naoshi Arakawa, autore del manga Bugie d’aprile (Shigatsu wa kimi no uso), conosciuto anche con il titolo Your lie in April ed edito in Italia dalla Star Comics, ha annunciato sul suo account Twitter che è al lavoro su una nuova serie! Di che cosa si tratta?

Naoshi Arakawa, autore di Bugie d’aprile, lancia un nuovo manga

Poche informazioni sono trapelate riguardo a questa nuova serie. Sappiamo il titolo, ovvero Atwight Game e che sarà presentato in anteprima nel 43esimo numero di quest’anno del Weekly Shōnen Magazine di Kodansha il 21 settembre. Altri dettagli sul manga non sono stati rivelati, ma l’autore ha pubblicato un primo disegno del protagonista del manga:

Appena avremo nuove informazioni vi aggiorneremo.

A proposito di Bugie d’aprile

Il manga Bugie d’aprile è stato scritto e disegnato da Naoshi Arakawa e serializzato sulla rivista Monthly Shōnen Magazine di Kōdansha dal 6 aprile 2011 al 6 febbraio 2015. Tutti gli 11 volumi sono stati pubblicati in Italia dalla Star Comics.

Un adattamento anime, prodotto da A-1 Pictures, è stato trasmesso nel contenitore noitaminA di Fuji TV tra il 9 ottobre 2014 e il 19 marzo 2015, mentre un film live-action basato sulla serie, prodotto da Toho, è uscito nelle sale cinematografiche giapponesi nel settembre 2016

È possibile guardare l’anime su Netflix che ne descrive così la trama:

Kousei Arima era un pianista di indubbio talento, fino al momento in cui la vita ha deciso di portargli via la madre, bloccandolo successivamente nel suonare il suo strumento preferito. Qualsiasi giorno era uguale per Kousei, e nulla aveva più senso. Ma poi incontra una violinista di nome Kaori Miyazono che ha un modo di suonare tutto particolare. Da qui inizia la sua risalita, grazie a questo bellissimo incontro.

Vi ricordiamo che più di recente, Arakawa ha disegnato il manga Farewell, My Dear Cramer (Sayonara Watashi no Cramer), sequel del suo precedente manga Sayonara, Football. Farewell, My Dear Cramer è stato lanciato su Monthly Shonen Magazine a maggio 2016 e si è concluso a dicembre 2020 con 14 volumi. Sia Farewell, My Dear Cramer che Sayonara, Football hanno ispirato un film anime e una serie. e Crunchyroll ha trasmesso l’adattamento anime di Farewell, My Dear Cramer.