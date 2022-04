Si è concluso il primo giorno del Napoli Comicon 2022 che ha portato con sé 4 annunci manga che saranno pubblicati nel corso di quest’anno dalla casa editrice Star Comics! Gli annunci sono stati fatti durante la diretta PIZZA & MANGA, insieme ad AnimeClick.it con il quale la Star Comics sarà in diretta anche domani 24 aprile, dalle 16:00, e lunedì 25 aprile, dalle 13:00! Senza altro indugio andiamo a scoprire i nuovi manga in arrivo, tutti all’insegna del brivido e del mistero.

I primi annunci manga della Star Comics al Napoli Comicon 2022

AKAI KIRI NO NAKA KARA di Mosae Nohara, 2 volumi, in corso

Nell’Inghilterra di fine diciannovesimo secolo, Rwanda è il figlio adolescente di una feroce serial killer. Cresciuto per anni confinato nel seminterrato di casa e sottoposto a indicibili torture fisiche e psicologiche, in seguito a una serie di vicissitudini si ritrova accolto in un orfanotrofio, circondato da adulti attenti e amorevoli e coetanei vivaci e amichevoli. L’inizio di una nuova vita? O l’inizio del risveglio del… sangue di famiglia? Un manga action straordinariamente dark, con un protagonista oscuro e controverso come non se ne erano mai visti prima.

KEKKAI NO NOAH di Yu Satomi, 5 volumi, concluso

Dice un proverbio che “nessuno ti dà niente per niente”. Ma quando a una serie di persone ordinarie viene offerta una vacanza su una lussuosissima nave da crociera frequentata dall’élite, nessuno scomoda i proverbi, e tutti accettano con entusiasmo. Una volta al largo, il sogno si trasforma man mano in un incubo quando strane e inspiegabili sparizioni cominciano a susseguirsi… e l’oceano intorno non lascia alcuna via di fuga! Un horror sorprendente, brutale, sconvolgente, raffinato e solidamente costruito.

NATSUME ARATA NO KEKKON di Taro Nogizaka, 7 volumi, in corso

Natsume Arata è un giovane funzionario dei servizi sociali per l’infanzia, il cui scopo è aiutare i ragazzi che, come lui in passato, si trovano alle prese con situazioni ambientali particolarmente difficili. Per aiutare un orfano determinato a far luce sulla morte del padre, decide di chiedere un colloquio in prigione con la donna sospettata dell’omicidio dell’uomo, attualmente in attesa di giudizio per una serie di efferati delitti. La giovane si rivela sorprendentemente diversa da come descritta, e ingaggia con Natsume una sorta di sottile sfida psicologica. Ma per provare risolvere il caso e al tempo stesso chiarire i numerosi punti oscuri sull’identità e sul passato della ragazza, Natsume ha bisogno di un pretesto ufficiale per incontrarla altre volte. E quale pretesto migliore se non chiederle… di sposarlo? Un thriller psicologico originale, appassionante e decisamente fuori dagli schemi firmato dal maestro Taro Nogizaka.

GHOST GIRL di Saiké Akissa, 4 volumi, in corso