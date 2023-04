Il Napoli Comicon 2023, oltre alle aree dedicate ai fumetti, ai videogiochi e alle serie TV, offrirà anche un’ampia selezione di concerti atti a rendere omaggio alla grande musica. Ecco la programmazione e le figure di spicco che si esibiranno sul palco.

I concerti e gli ospiti musicali del Napoli Comicon 2023

Il Napoli Comicon 2023 presenta due palchi dedicati alla musica: l’Arena Flegrea e il Music Dojo. L’Arena Flegrea è il palco principale del festival, in grado di ospitare un grande pubblico. Qui si esibiranno artisti italiani di grande successo come Cristina D’Avena e Tony Tammaro, oltre a giovani talenti emergenti come Stre e Bove. Il palco ospiterà anche eventi come il contest K-pop Dance Fight Fest e la Cosplay Challenge.

Il Music Dojo sarà invece dedicato principalmente alla musica asiatica e tra gli ospiti di rilievo ci saranno la cantante giapponese Mika Kobayashi e il gruppo di samurai Kamui, noto per essere il coreografo delle scene più memorabili di Kill Bill vol.1. Il palco ospiterà inoltre numerose cantanti idol giapponesi, associazioni come Idol Stage, K-ble Jungle, Ochacaffè e Niia. Saranno inoltre presenti gare di K-Pop, karaoke e cosplay, quiz sulla cultura pop orientale e interviste ad artisti e influencer ospiti del festival.

Gli incontri e i talk show

Oltre ai concerti, il Napoli Comicon 2023 offrirà anche numerosi incontri e talk show con ospiti di spicco del mondo della musica. Sethu, il giovane rapper che ha partecipato al Festival di Sanremo, che insieme al Jiz presenterà il suo progetto discografico e parlerà del suo rapporto con i fumetti, i manga e gli anime. Lucariello, autore della sigla finale della serie tv Gomorra, presenterà il suo nuovo album e discuterà di disegno con l’illustratrice Grazia La Padula. Kento, noto rapper italiano, parlerà della cultura e della scrittura rap.

Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista, parteciperà ad un talk sull’horror nel cinema presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo. Mixed by Erry terrà invece un dj set al party dei Premi Micheluzzi e presenterà il libro di Simona Frasca dal quale è stato tratto il film sull’avventurosa vicenda dell’etichetta. Infine, con Ciccio Merolla si analizzerà il fenomeno della sua hit Malatia e le dinamiche virali che alimentano i successi musicali su Tik Tok.