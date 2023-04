Cranio Creations, nota casa editrice di giochi da tavolo, ha deciso di aprire un nuovo capitolo nella sua attività e debutta nel mondo dell’editoria con Diario di un papà e della figlia che lo allevò, la prima pubblicazione di Cranio Books, la nuova casa editrice del gruppo. La graphic novel sotto il cappello di Cranio Creations, scritta da Marco Ciccio Cecchini e illustrata da Luca Garonzi, sarà presentata in anteprima al Napoli Comicon 2023 il 28 aprile (stand AG3-11).

Cranio Books, la nuova avventura di Cranio Creations a Napoli Comicon

Cranio Books è la nuova avventura editoriale di Cranio Creations, nata dalla passione e dalla voglia di creare nuove esperienze di gioco e di narrazione.

Dopo il grande successo ottenuto nel mondo dei giochi da tavolo, la casa editrice decide di esplorare nuovi territori e di offrire ai suoi lettori una nuova opportunità di svago e di divertimento.

La storia di un padre alle prese con le sfide della genitorialità

La graphic novel racconta le vicissitudini di un uomo che si trova ad affrontare le sfide della genitorialità, dalle risate alle ninnenanne stellari. La storia è incentrata su Papo Ciccio, un padre con una fervida immaginazione e un’ironia tagliente, che impara a diventare genitore insieme alla figlia Ada. La bambina, con il suo carattere forte e la dolcezza infinita, riesce a conquistare il padre ogni mattina, mettendogli due dita negli occhi per alzargli le palpebre e sorridendo alla vita.

La graphic novel è un diario di bordo che segue la crescita di Ada e di Papo Ciccio, scandendo le loro buffe vicissitudini in un diario in cui il tempo viene quantificato partendo dalla nascita della figlia. I Giorni dell’Era Ada sono una testimonianza al cambiamento radicale che comporta la genitorialità, esperienza piena di risate e momenti di commozione in grado di rivelare agli adulti che i migliori insegnanti di vita sono proprio coloro che il mondo lo stanno scoprendo per la prima volta.