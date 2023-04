Il mondo dei videogiochi incontra l’arte urbana di Napoli in occasione dell’imminente Napoli Comicon 2023 e dell’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno dei videogiochi più attesi dell’anno. Le strade partenopee si arricchiscono di edicole votive dedicate alla principessa Zelda. L’iniziativa è realizzata dagli artisti Zeal Off e They Live e si pone come obiettivo quello di portare l’universo videoludico nella popolare arte urbana partenopea.

Zelda protagonista di Napoli in occasione del Comicon 2023

In occasione di Napoli Comicon 2023, che si terrà presso la Mostra d’Oltremare dal 28 aprile al 1 maggio, le strade di Napoli si popoleranno di edicole votive dedicate alla principessa Zelda. Le edicole votive sono piccoli altari realizzati dalla comunità o singoli privati come simbolo di devozione, diffusissimi in Italia fin dall’antichità.

Foto: ©Max Castelli

Esse saranno posizionate nei quartieri Fuorigrotta, Rione Sanità e nel Centro Storico, diventando di fatto una tappa imperdibile per tutti gli appassionati di Zelda che si troveranno a passeggiare immersi nell’arte urbana di Napoli.

Zeal Off e They Live: gli artisti dietro le edicole votive

L’iniziativa delle edicole votive è stata realizzata dagli artisti napoletani Zeal Off e They Live, già celebri tra le mura partenopee grazie agli stencil della scritta Napoli destrutturata di Mc Connell, realizzati nell’inverno del 2021. Le loro opere, che mescolano elementi della street art con quelli del mondo dei videogiochi, sono diventate un’icona dell’arte urbana napoletana.

Il panel sulla nuova avventura di Link

Durante il Napoli Comicon, i fan di The Legend of Zelda avranno l’opportunità di partecipare ad un panel dedicato alla nuova avventura di Link, presieduto dai creator Cydonia, Sabaku no Maiku e Terenas. Il panel si terrà dalle ore 15.00 alle ore 16.00 di domenica 30 maggio, presso il palco centrale della manifestazione. Durante l’incontro, i creator si confronteranno in anteprima sulle novità annunciate fino ad ora in merito a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo della saga in uscita il 12 maggio in esclusiva per Nintendo Switch.