Napoli Comicon 2023 è dunque giunto alla sua conclusione e la casa editrice Star Comics, dopo le tante novità presentate negli scorsi giorni, ha annunciato agli appassionati lettori altri due importanti manga che faranno il loro debutto nei prossimi mesi sul mercato italiano.

Le ultime novità Star Comics a Napoli Comicon 2023

Mermaid Melody – Pichi Pichi Pitch

La prima delle due oper annunciate da Star Comics durante quest’ultima giornata di Napoli Comicon 2023 è Mermaid Melody – Pichi Pichi Pitch di Michiko Yokote, Pink Hanamori. L’opera, composta da tre volumi, è a tutti gli effetti un’iconica serie maho shojo, diventata un vero e proprio fenomeno negli anni Duemila, e ora finalmente pronta a tornare con una nuova splendida edizione.

Foto: ©Star Comics

Nello specifico, oltre all’edizione regular sarà disponibile anche una preziosa limited edition che raccoglierà tutti i volumi in un cofanetto da collezione. Il perido da segnare in agenda per la sua uscita è l’autunno 2023.

Il fatto che La Perla sia uno dei bagni pubblici più in voga del momento è ben noto; quello che nessuno sa è che le ragazze che lo gestiscono non sono esattamente ragazze normali! Lucia e Nikora, infatti, sono due sirene e Lucia è addirittura una principessa! In quanto tale, su quest’ultima grava l’enorme responsabilità di difendere i Sette Mari da un grave pericolo… anche se sarebbe più propensa a inseguire l’affascinante surfista da cui è rimasta incantata. Come conciliare amore e doveri?

X6 – Crucisix

Passiamo ora alla seconda ed ultima proposta manga che andrà ad inserirsi nel già immenso catalogo di opere sotto il cappello Star Comics: X6 – Crucisix di Shiryuu Nakatake. Si tratta di un’opera in corso, attualmente composta da dieci volumi, in grado di scavare nei lati più profondi e oscuri dell’animo umano. Il suo arrivo in Italia è previsto per l’autunno 2023.

Foto: ©Star Comics