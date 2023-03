Le Offerte di Primavera di Amazon termineranno oggi a mezzanotte e, come vi abbiamo raccontato man mano nella nostra rassegna stampa dedicata, gli sconti riguardano ogni categoria dello store. In particolare, se amate il calcio vi è un’intera sezione dedicata alle squadre più amate della Serie A, con articoli in ribasso fino al 50%!

Che voi tifiate Inter, Milan, Napoli o Roma troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro per sfoggiare la vostra passione in casa, allo stadio e ovunque desideriate. Inoltre, se siete clienti Prime potrete usufruire della consegna gratuita e rapida di tutti i vostri ordini; in caso contrario vi consigliamo di prendere in considerazione l’iscrizione all’abbonamento, dato che il servizio è gratuito per i primi 30 giorni dalla sottoscrizione e si tratta dunque del momento perfetto per provarlo.

Il catalogo è veramente variegato: tra i prodotti in offerta vi sono per le classiche magliette, felpe, sciarpe e borracce, ma non solo. Troverete infatti anche articoli ufficiali più originali come tazze, orologi, accappatoi e persino completi per il letto con cui esprimere al massimo la vostra tifoseria.

Tra gli articoli più interessanti vi è per esempio il mouse wireless dedicato all’Inter e disponibile a soli 13,14€ anziché 16,99€. Perfetto per il lavoro o per lo studio, vi consentirà una navigazione rapida e fluida grazie al cursore ultra-preciso che funzionerà alla perfezione anche senza un mousepad. Inoltre, vi basterà collegare la chiavetta USB inclusa al PC per iniziare a utilizzarlo, senza dover quindi installare alcun software.

Per coloro che praticano sport può invece tornare utilissimo il borsone targato Inter, scontato a 19,54€ invece di 31,99€. Estremamente spazioso e facilmente richiudibile per occupare pochissimo spazio quando non lo state usando, riuscirà a contenere tutti i vostri oggetti per la palestra, il calcetto o qualsiasi attività pratichiate, permettendovi di dividerli tra svariate ampie tasche.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi articoli dedicati alla Serie A in sconto su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo però che le Offerte di Primavera termineranno oggi a mezzanotte, quindi avete poche ore per concludere i vostri acquisti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

