Il sito web ufficiale dedicato a Naruto annuncia un nuovo anime ispirato al capolavoro omonimo di Masashi Kishimoto per celebrare i 20 anni dell’adattamento anime prodotto dallo studio di animazione Pierrot e andato in onda per la prima volta ad ottobre 2002.

Si tratta, in particolare, di un nuovo anime composto da 4 episodi originali mai visti prima e la trasmissione avrà inizio a settembre 2023. Restate con noi per scoprire ulteriori informazioni sulle nuove emozionanti scorribande dei ninja della Foglia che hanno fatto la storia dietro il genio del maestro Kishimoto.

Inoltre a partire da luglio 2023 mediante le tv giapponesi Naruto sarà in replica con alcuni episodi selezionati.

Sempre in occasione del ventennale dell’anime il sito web ufficiale ha diffuso lo scorso ottobre un corto speciale che rievoca l’intera serie in dieci minuti. Lo riproponiamo di seguito, tuttavia contiene forti anticipazioni sul finale:

Ricordiamo, sempre in occasione dei 20 anni dell’adattamento anime di Naruto, è stato indetto il primo sondaggio internazionale di popolarità dei personaggi cui vincitore riceverà un manga realizzato da Masashi Kishimoto stesso. La pubblicazione è prevista sempre nel corso del 2023.

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto (da novembre 2020 dal momento . In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime settimanale attualmente in corso dal 2017 e in corso di trasmissione con sottotitoli in italiano su Crunchyroll.

Da ottobre 2022 sono in corso di serializzazione due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli.