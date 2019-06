Naruto: arrivano i nuovi busti da Gecco

Dal manga Naruto arrivano i nuovi busti di Gecco dedicati a: Naruto, Sasuke e Sakura. Tre opere in scala 1/6 scolpite da Shin Tanabe e colorate da Katsushige Akeyama

Gecco, dopo aver mostrato le proprie nuove produzioni all’ultimo Wonder Festival di Shangai, pubblica le immagini ufficiali dei busti tratti da Naruto, manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dall’ottobre 1999 al novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. Il manga è composto da ben 700 capitoli raccolti in 72 volumi editi in Italia dalla Jump Comics.

I busti sono stati tutti realizzati in scala 1/6 e scolpiti da Shin Tanabe, storico artista che collabora da anni con la Gecco. La colorazione di queste opere è stata invece affidata a Katsushige Akeyama.

I fan di questo meraviglioso maga potranno avere nella propria collezione Naruto, Sasuke e Sakura in questa versione “busto” senza dover spendere un capitale dato che i primi prodotti realizzati dalla Gecco dedicati a Naruto, sempre in scala 1/6, sono esauriti da anni a seguito di una produzione iniziale in tiratura molto limitata.

I materiali utilizzati nella stampa saranno l’ABS ed il PVC e le opere avranno una altezza di circa 13.5cm. Il prezzo di vendita previsto sarà di 44.99$ per busto e la disponibilità sul mercato è schedulata per fine anno. Ogni busto sarà colorato a mano e verificato dal team della Gecco per avere la certezza che rispecchi la qualità che contraddistingue questa azienda. Come da tradizione i prodotti che risulteranno affetti da imperfezioni di qualsiasi tipo verranno scartati e distrutti prima di entrare in commercio.

Gecco è un’azienda molto conosciuta dai collezionisti di tutto il mondo sopratutto per le loro ultime uscite dedicate al mondo dei videogame come ad esempio le linee delicate a Metal Gear Solid, Bloodborne e Dark Souls. Una delle particolarità più caratteristiche di questo produttore è sicuramente l‘attenzione al dettaglio ed alla qualità degli oggetti creati. Tutti i prodotti della Gecco sono spesso sold out ancora prima della loro uscita e successivamente raggiungono dei prezzi molto più alti di quelli del lancio. Uno degli ultimi prodotti usciti sul mercato è Cyborg Ninja tratto da Metal Gear Solid