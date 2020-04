Naruto: arrivano Naruto, Gaara e Sasuke – Figuarts Zero

In queste ore continuano gli annunci delle nuove uscite di Tamashii Nations per la linea Figuarts Zero -Kizunarelation- dedicate a Naruto Shippuden, con tre nuovi protagonisti: Naruto Uzumaki, Gaara e Sasuke Uchiha. La produzione di queste bellissime in scala 1/12 statue è già in corso, saranno realizzate completamente in PVC o plastica, e ultra dettagliate come questa stupenda linea ci ha sempre abituato in questi lunghissimi anni. Questa particolare linea chiamata Kizunarelation è stata caratterizzata in modo di proporre determinati personaggi, a gruppi di due o tre, con la possibilità grazie alla base sagomata di poter unire in un unico diorama le varie statue proposte

Naruto Uzumaki

Naruto Uzumaki è il protagonista principale della saga di Naruto, scritta e disegnata dal maestro Masashi Kishimoto. La trama segue le avventure del piccolo ninja di Konoha che attraverso tante vicissitudini, diventa sempre più forte inseguendo il sogno di diventare Hokage.

Gaara

Gaara è uno dei tanti protagonisti di questa lunghissima storia è il portatore del Demone Tasso. Gaara ha la capacità di controllare la sabbia che trasporta all’interno dell’enorme giara che porta sulla schiena, ed è in grado di utilizzarla sia in attacco che in difesa durante i combattimenti.

Sasuke Uchiha

Sasuke Uchiha è il rivale eterno di Naruto, all’inizio della storia viene presentato come un personaggio positivo, salvo poi diventare un antieroe cambiandolo totalmente diventando pieno di vendetta e di odio.

L’uscita di queste tre statue è fissata per Naruto Uzumaki (alto circa 19 cm) ad Agosto 2020 (in Italia ad Ottobre circa), ad un prezzo consigliato di 90.00 Euro, Gaara (alto circa 17 cm) ad Ottobre 2020 (in Italia a Dicembre circa), ad un prezzo consigliato di 96.00 Euro e Sasuke Uchiha (alto circa 21 cm) a Settembre 2020 (in Italia a Novembre circa), ad un prezzo consigliato di 90 Euro. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.