Naruto da Banpresto: Lucca Comics & Games

Alcune statue presentate da Banpresto per la linea di Naruto che abbiamo trovato allo stand Bandai a Lucca.

Sempre nello stand Banpresto di Bandai troviamo una linea di statue dedicate alla saga di Naruto Shippuden che andremo a vedere nel dettaglio:

Naruto Uzumaki

Naruto è il protagonista principale della serie, un giovane ragazzo ninja che vuole diventare l’Hokage del Villaggio della Foglia per essere rispettato da tutti. Nel suo passato si cela un mistero, non si conosce l’identità dei suoi genitori e pare che dentro di lui alberghi il demone della Volpe a 9 code.

Sakura

Sakura è la protagonista femminile della serie, dotata di enorme carisma e forte personalità. Sin da bambina è attratta dal compagno di squadra Sasuke che però non ricambia. Diventerà allieva della Somma Tsunade grazie alla quale imparerà ad essere fortissima fisicamente.

Kakashi

Kakashi è il maestro di Naruto, Sakura e Sasuke è noto anche come Kakashi dello Sharingan. Oltre a essere fortissimo è anche un personaggio fuori dagli schemi. E’ un discepolo del grande lampo giallo di Konoa (e precedente Hokage) Minato Namikaze scomparso anni prima per difendere il villaggio dall’attacco della Volpe a 9 code. In questa rappresentazione lo vediamo in una posa action mentre sferra uno dei suoi attacchi con il fulmine.

Sasuke

Sasuke è l’eterno rivale di Naruto, durante le prime fasi della storia il giovane ragazzo è una figura positiva e importante ai fini della storia, poi con il passare del tempo il personaggio ha una evoluzione tradendo i propri compagni e diventando un antieroe. Se questa figure ti è piaciuta puoi trovarla in pronta consegna a questo indirizzo.

Naruto Uzumaki

Troviamo un’altra statua di Naruto questa volta in posa action mentre sferra il Rasengan. Se questa figure ti è piaciuta puoi trovarla in pronta consegna a questo indirizzo.