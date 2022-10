Dove leggere il nuovo manga di Naruto focalizzato su una storia dedicata alla nuova generazione di Konoha? Il 29 ottobre 2022 (in Italia è ancora il 28 ottobre) ha inizio l’adattamento manga della light novel Naruto: Konoha Shinden: Yukemuri Ninpocho (Naruto: La Nuova Generazione della Foglia: Ninja alle Terme), ispirato al celebre Naruto di Masashi Kishimoto, e sarà possibile leggerlo in Italia gratuitamente mediante l’applicazione di MANGA Plus (Shueisha).

Naruto: ecco dove leggere gratis il nuovo manga su Konoha

La storia si fonderà sulle gesta della nuova e precedente generazione di Konoha con protagonisti la figlia di Asuma Sarutobi e Kurenai, Mirai. La kunoichi partirà in missione speciale per scortare i Kakashi e Gai e le azioni ninja non mancheranno di certo.

Il manga è disegnato da Natsuo Sai (adattamento manga di film e light novel di Psycho-Pass: Sinners of the System) e un nuovo capitolo sarà disponibile ogni 15 giorni. In Giappone la serializzazione è affidata a Shonen Jump+, variante digitale di Weekly Shonen Jump.

La light novel è stata scritta da Sho Hinata ed è disponibile in Italia per la lettura per Planet Manga. Ecco, anche in questo caso, un’illustrazione a colori e una breve sinossi della storia:

Nel Villaggio della Foglia ora comanda il settimo hokage, Naruto Uzumaki. Kakashi e Gai partono per un viaggio alle terme scortati dalla giovane chunin Mirai Sarutobi… Da genitore a figlio, da maestro a discepolo: un storia che parla della strada intrapresa verso una nuova era.

Inoltre, ricordiamo, il 23 ottobre (in Italia era ancora il 22) ha esordito sempre su Shonen Jump+ l’adattamento manga della light novel dedicata a Sasuke Uchiha. L’opera è disegnata da Shingo Kimura (giovane autore da poco specializzato e autore del one-shot pubblicato su Jump SQ, Medical Punch!!) e sta riscuotendo successo. L’opera è disponibile per la lettura gratuita in Italia su MANGA Plus.

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime settimanale attualmente in corso ininterrottamente dal 2017.

Ad ottobre hanno avuto inizio due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli.