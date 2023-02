Si conclude il manga di Sasuke e la novità arriva direttamente dalla pubblicazione del rispettivo Volume 1 dell’adattamento manga della light novel Naruto: Sasuke Retsuden: Uchiha no Matsuei to Tenkyu no Hoshizuku (Naruto: L’Impresa Eroica di Sasuke: I Coniugi Uchiha e il Firmamento Stellare), ispirato al celebre Naruto di Masashi Kishimoto.

Il Volume 1 è disponibile per l’acquisto e negozi online dal 3 febbraio 2023 e il manga si concluderà con il Volume 2 cui pubblicazione è prevista per la prossima estate 2023. Nel frattempo il manga è ancora in corso a cadenza quindicinale e gratuitamente attraverso l’applicazione di MANGA Plus (Shueisha). Il manga è disegnato da Shingo Kimura (giovane autore da poco specializzato e autore del one-shot pubblicato su Jump SQ, Medical Punch!!). La light novel è stata scritta da Jun Esaka ed è disponibile in Italia per la lettura per Planet Manga.

La storia è focalizzata su una missione di Sasuke e Sakura intenti a ritrovare una medicina per curare la malattia di Naruto, attualmente non in grado di impastare il chakra. Fonti vogliono che anche il Saggio delle Sei Vie della Trasmigrazione subì la stessa infezione, pertanto non sarà una missione semplice e i colpi di scena saranno ovviamente dietro l’angolo.

Copertina del Volume 1 del manga su Sasuke

Il manga ha avuto inizio il 23 ottobre 2022 in occasione dei 20 anni dell’adattamento anime di Naruto.

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime settimanale attualmente in corso ininterrottamente dal 2017.

Da ottobre 2022 sono in corso di serializzazione due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli.