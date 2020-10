Naruto Shippuden, Naruto Uzumaki – Figuarts Zero: Recensione

In questa nuova recensione vi parleremo di Naruto Uzumaki, la prima figure di un trio di Tamashii Nations collegata all’anime di Naruto Shippuden. La scultura rappresenta il protagonista Naruto, intento a sferrare una delle sue tecniche migliori: il rasengan.

Ho sollevato la vostra curiosità? Ecco cosa ne pensiamo…

Il personaggio

Naruto Uzumaki è un ragazzo che sogna di diventare Hokage del Villaggio della Foglia. Dentro di se custodisce lo spirito della volpe a Nove Code. Da incorreggibile combina guai, è diventato un ninja valoroso e molto forte. La storia di Naruto racconta un’epica avventura fatta di amicizie, tradimenti e vendette, condita da una frenetica azione ninja. Il protagonista è un grintoso adolescente che nasconde dentro di se un terribile potere e sogna di diventare il ninja più forte del villaggio. Il Rasengan è un’arte magica ninja inventata dal Quarto Hokage Minato Namikaze, la tecnica richiede un controllo del chakra fatto fuoriuscire dalla mano, in modo da creare un vortice di energia in grado di uccidere o mettere al tappeto anche un avversario esperto.



La confezione

Il box è presentato in una forma quadrata di colore bianco. Immancabile la finestra frontale e laterale a destra in modo da riuscire a intravedere la figure all’interno senza aprire la confezione. Sulla parte posteriore troviamo una foto del protagonista affiancato al personaggio di Sasuke in uscita nei prossimi mesi.

Troviamo inoltre altre quattro piccole immagini che ci mostrano i vari dettagli della statua tra i quali la raffigurazione dei tre componenti che andranno a formare un appariscente diorama. Una volta aperta la scatola, troviamo la figure ben protetta all’interno di blister trasparente, ricoperta dal cellophane protettivo e una volta estratta, pronta per essere esposta in collezione senza nessun tipo di montaggio.

Naruto Uzumaki

Naruto Uzumaki è proposto in una posa dinamica mentre si appresta ad attaccare il nemico attraverso il suo attacco Rasengan. L’effetto del colpo circonda l’intera figure lasciando scoperta solamente la parte destra. L’effetto a vortice è realizzato meravigliosamente, mostrando una serie di sfumature che vanno ad aumentare ulteriormente il perfetto lavoro di scultura.

Il painting nel complesso è ben creato, anche se ci sono delle piccolissime imprecisioni su Naruto, ma veramente qualcosa di minimale, per quanto riguarda lo sculpt è per davvero meraviglioso, a cominciare dall’effetto ma anche sullo stesso Naruto, gli scultori hanno creato qualcosa di eccezionale.

Per quanto riguarda la posa non abbiamo niente da dire, nel complesso è davvero fantastica. La statica può essere esposta per essere osservata in più punti di vista ma quella che preferiamo è sicuramente una visione a 3/4 in grado di rendere giustizia al personaggio nella sua completezza. Ricordiamo che questa statuetta è stata pensata per essere esposta sia singolarmente (e fa una gran figura) sia in combinata con altre due, nello specifico con Sasuke e Gaara.

Conclusioni

In conclusione la Figuarts Zero di Naruto Uzumaki, ha un impatto visivo davvero notevole ed è una figure che consigliamo a tutti i fan dell’opera del maestro Kishimoto. Il prodotto è dipinto e scolpito con il massimo delle possibilità dell’azienda e l’utilizzo degli effetti trasparenti per simulare il rasengan la rende ancora più accattivante.

Naruto Uzumaki – Figuarts Zero è già disponibile nei negozi ad un prezzo indicativo di 90,00 €, Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.