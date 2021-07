Naruto Shippuden si ferma: titoli e anticipazioni degli ultimi episodi del 21 luglio

Mediante la guida tv online, Mediaset ha diffuso i titoli e le anticipazioni degli ultimi cinque appuntamenti consecutivi della nuova ondata di episodi inediti doppiati in italiano di Naruto Shippuden, adattamento anime della seconda parte del manga best-seller scritto e disegnato da Masashi Kishimoto (su Amazon potete cominciare ad immergervi nella grande avventura dei ninja col 1° numero), che andranno in onda questa sera, 21 luglio 2021.

La trasmissione, ripristinata mercoledì 26 maggio, comincerà come sempre alle ore 21:15 su Mediaset Italia 2 con una frequenza di 5 nuovi episodi e replicati il giorno dopo in seconda serata e sullo stesso canale Mediaset. Subito dopo, la serie anime si fermerà in Italia per riprendere a data da definirsi.

Naruto Shippuden episodi in italiano del 21 luglio: titoli e anticipazioni

Questa settimana la storia riprende con l’episodio numero 389 e, a ruota, arriveranno i successi 4 episodi. Scopriamone i titoli assieme:

Episodio 389 – Sorelle;

Episodio 390 – La decisione di Hanabi;

Episodio 391 – Il ritorno di Madara Uchiha;

Episodio 392 – Il cuore nascosto;

Episodio 393 – Un vero finale.

Per quanto riguarda il cast di Naruto, abbiamo nei ruoli principali Leonardo Graziano nei panni di Naruto Uzumaki, Emanuela Pacotto in quelli di Sakura Haruno, Alessandro Rigotti interprete di Sasuke Uchiha, Lorenzo Scattorin nel ruolo di Umino Iruka, Marco Balzarotti in quello di Asuma Sarutobi, Ivo De Palma in quello di Maito Gai e Claudio Moneta in quello di Kakashi Hatake.

Infine, precisiamo che nuovi episodi doppiati in italiano per One Piece sono previsti, anche se attualmente non possediamo aggiornamenti (vi avevamo già anticipato la ripresa del doppiato in questo nostro articolo).

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 388 episodi.