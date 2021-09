NASA | Le migliori T-Shirt per i veri amanti dello spazio

Lo spazio, si sa, è un luogo denso di misteri che da tempo immemore riesce a evocare tante sensazioni e curiosità nell’essere umano. Con lo sbarco dell’uomo sulla Luna, avvenuto ormai più di cinquant’anni fa, queste sensazioni si sono trasformate in sogni che poco alla volta sembrano sempre più vicini.

In tutto ciò sarà sicuramente capitato a chiunque, nessuno escluso, di desiderare di vestire i panni di Neil Armstrong o di uno degli altri eroi protagonisti delle imprese che la NASA ci regala da diversi decenni a questa parte. Ecco questo non possiamo regalarvelo ma, se vi va, abbiamo stilato per voi una bella lista di T-Shirt e capi d’abbigliamento firmati NASA perfetti per immedesimarsi e vivere l’esperienza di un vero astronauta moderno. Pronti al decollo?

I migliori capi d’abbigliamento firmati NASA

NASA Worm Red Logotype T-Shirt

Partiamo con un prodotto classico ma sempre di grandissimo effetto: una T-Shirt molto semplice e dal design minimale ma capace di catturare subito l’occhio di chi guarda, con la scritta NASA stampata sul petto in colore rosso su sfondo blu. Realizzata in 100% cotone e disponibile in varie taglie, per un fitting perfetto per tutti.

NASA Worm Red Logotype Sweatshirt

Un design simile a quello della T-Shirt precedente ma sotto forma di felpa: una hoodie senza cappuccio perfetta, grazie al colore nero, per essere abbinata praticamente a tutto. Senza rinunciare, ovviamente, a un prodotto di primo livello realizzato con licenza ufficiale NASA.

NASA Logo Insignia T-Shirt

Altro giro, altra T-Shirt. Siamo qui di fronte a un vero e proprio classico, a una maglietta che non fatichiamo a definire iconica: una T-Shirt in cotone di colore nero con una stampa in mezzo al petto raffigurante il logo NASA in tutto il suo splendore. Un classico intramontabile, disponibile in tutte le taglie.

NASA JM Patch T-Shirt

Una T-Shirt grigia con una patch d’eccezione stampata sul petto: questa maglietta dal design più “vintage” rispetto alle altre presenti in questa lista è un prodotto davvero molto particolare, con un’estetica trendy ma minimale senza rinunciare a tutto lo stile firmato NASA.

NASA Vintage Rainbow Shuttle Kids’ T-Shirt

Chi ha detto che lo spazio è roba da grandi? In questa lista abbiamo voluto pensare anche ai più piccini, con questa T-Shirt dal design più scanzonato ma comunque di primissima qualità, realizzata in cotone 100% e disponibile in varie taglie dai tre fino ai dodici anni di età.

Felpa NASA Mission

Passiamo a un prodotto pensato per chi è particolarmente attento alla moda: la felpa NASA Mission è infatti una vera perla di design perfetta per uomo e donna, con una stampa della bandiera americana sul petto e diverse altre toppe di sicuro impatto sul braccio sinistro. Perfetta per chi vuole vivere in prima persona tutta l’esperienza che un nome come NASA può trasmettere.

Felpa con cappuccio NASA Soyuz

Altro capo d’abbigliamento dal design molto interessante, questa felpa con cappuccio perfetta per uomo e donna è davvero un prodotto da tenere in considerazione. Due loghi impressi sul petto e un’illustrazione di grandissimo impatto stampata sulla schiena: una hoodie davvero molto ben realizzata, disponibile peraltro in tante taglie diverse.

NASA Badged Bomber Jacket

Chiudiamo con quello che è forse il capo d’abbigliamento più trendy di questa lista: una giacchetta di colore nero con la scritta NASA impressa sulla schiena in argento, e il logo ufficiale dell’agenzia sul petto per un design davvero unico nel suo genere. Disponibile in quantità super limitata – appena 250 unità! – si tratta di un bomber perfetto per uomo e donna, con tante taglie tra cui scegliere per un fitting sempre ottimale.

