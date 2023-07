C’è un nuovo orizzonte che si delinea nel vasto cielo dell’editoria digitale, una stella che risplende con una nuova ed intensa luce. Oggi celebriamo con orgoglio l’indipendenza del sito CulturaPop, che da questo momento in poi assumerà la sua nuova identità: cpop.it.

Questo è un grande trionfo per me e per tutta la redazione, un cambiamento di era che sottolinea l’incredibile successo e la straordinaria crescita di un progetto che ha preso vita da una folle idea accolta con entusiasmo dall’editore 3LABS e che è cresciuto grazie alla passione e alla dedizione di tutto lo staff che in cinque anni ha prestato la propria penna e professionalità a questa realtà editoriale.

Cinque anni fa, CulturaPop ha intrapreso il suo viaggio partendo dai padiglioni di Lucca Comics & Games dove è stato presentato alle aziende del settore, superando in breve tempo le aspettative iniziali e diventando rapidamente un punto di riferimento per il settore dell’intrattenimento e del collezionismo. CulturaPop è diventata in pochi anno “la casa” per tutti gli appassionati di cultura pop di tutta Italia e non solo.

Questa crescita fenomenale è stata resa possibile da un team editoriale entusiasta e da un desiderio inossidabile di offrire contenuti di alta qualità ai nostri lettori. Oggi, questa passione e dedizione non solo rimangono inalterate, ma si moltiplicano e si intensificano nel desiderio di raggiungere nuovi traguardi.

L’indipendenza di cpop.it non significa separarsi dal gruppo editoriale 3Labs. Al contrario, è un segno di maturità e autonomia. È la dimostrazione – nei confronti dell’editore e del pubblico – che il nostro progetto ha raggiunto un livello di successo tale da poter “camminare con le proprie gambe”. È un’evoluzione naturale che ci permetterà di crescere ulteriormente in un settore di mercato sempre più competitivo e sfidante.

La nuova identità di cpop.it non è solo un cambio di indirizzo web, ma rappresenta un impegno a rafforzare e ampliare la qualità e la varietà dei contenuti offerti.

“Cpop.it rappresenta il passo successivo della nostra strategia di espansione in altri settori, cammino iniziato ormai da diversi anni e concretizzatosi nelle nuove realtà del nostro network. CulturaPop ha raggiunto la maturità per essere un sito indipendente e soprattutto verticale sulle tematiche trattate. Spostare tutta la sezione di CulturaPop su un dominio separato significa anche rendere www.tomshw.it nuovamente una realtà dedicata unicamente alla tecnologia.” commenta Andrea Ferrario CEO di 3LABS

Promettiamo di intensificare la nostra copertura editoriale e social, offrendo una panoramica ancora più ampia e profonda del mondo dell’intrattenimento e del collezionismo. Con la sua nuova libertà, cpop.it tratterà un’ampia gamma di argomenti, dal cinema alle serie TV passando dai fumetti fino ai giochi di ruolo, giochi da tavolo e giochi di carte ed al collezionismo in generale. Verranno inaugurate nuove sezioni dedicate all’attualità e agli eventi con un occhio di riguardo verso le nuove tendenze ed i media che sempre di più appassionano i nostri lettori.

Siamo decisi ad essere la vostra bussola nel vasto oceano della cultura pop, il faro che vi guida attraverso le tempeste di informazioni e novità. Nonostante il cambiamento, alcune cose rimarranno costanti: la passione che ci anima sarà sempre la stessa; l’impegno per la qualità dei contenuti rimarrà la nostra massima priorità; e la nostra gratitudine per voi, i nostri lettori, che avete reso tutto questo possibile, sarà eterna.

“Il pubblico di Cpop.it, dopo la separazione e la nascita del dominio indipendente, è al 100% certificato come verticale sugli argomenti trattati, senza contaminazioni. La nostra strategia potrebbe sembrare in controtendenza con il mercato, che vede un’espansione orizzontale con l’intento di conteggiare maggiori visualizzazioni. Crediamo che la nostra scelta sia migliore e soprattutto più interessante per gli inserzionisti che avranno la certezza di parlare unicamente a lettori interessati ai loro prodotti e servizi, semplicemente perché il sito parla unicamente di quelle tematiche” riporta sempre Andrea Ferrario.

Questo è un momento entusiasmante per noi di cpop.it, un nuovo inizio che promette innumerevoli opportunità. Siamo pronti ad accettare la sfida e a camminare con sicurezza verso il futuro. Con la vostra fiducia e il vostro sostegno, non vediamo l’ora di condividere con voi questo nuovo capitolo della nostra avventura.

Vi diamo il benvenuto a cpop.it: la stessa passione, una nuova visione, un mondo di contenuti in continua espansione.