Oggi è arrivato nelle sale italiane il nuovo film di Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, e per l’occasione il regista è stato intervistato da Rolling Stone. Durante la chiacchierata sul film con Chris Hemsworth, Taika Waititi ha raccontato di essersi dimenticato di una cosa molto importante che riguarda sia Star Wars che Natalie Portman. Quest’ultima è tornata a vestire i panni di Jane Foster/Mighty Thor nel quarto film dedicato al Dio del Tuono, ed è per questo motivo che il regista si è soffermato sull’attrice, rivelando però un dettaglio non da poco. Anzi, sarebbe da definire “incredibile”.

Natalie Portman nel poster ufficiale di Thor: Love and Thunder

Taika Waititi si dimentica di Natalie Portman nei film

Nel corso della suddetta intervista, a Taika Waititi è stato chiesto di parlare della conversazione avuta con Natalie Portman per riprendere il ruolo di Jane Foster in Thor: Love and Thunder. Il regista si è lasciato andare a un’ammissione esilarante, raccontando un aneddoto particolare (se pensiamo all’importanza di Star Wars nel mondo del cinema). Di seguito vi riportiamo le sue parole:

Fondamentalmente ho pensato: ‘a molti fan manca Jane Foster e la gente vuole vederla di nuovo sullo schermo’. Sembrava semplicemente l’occasione perfetta. Natalie mi aveva chiesto a cosa volessi dedicarmi dopo, e io le ho risposto: ‘sto cercando di lavorare a un progetto legato a Star Wars. Hai mai desiderato partecipare a un film di Star Wars?’. Lei mi ha ricordato di essere già presente nei film di Star Wars. Mi ero dimenticato di quelli.

Natalie Portman ha preso parte alla trilogia composta da Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999), Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002) e Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005). Nei film diretti da George Lucas (su Amazon trovate la collezione completa di Star Wars) l’attrice ricopre il ruolo di Padmé Amidala, la regina del popolo di Naboo.

Thor: Love and Thunder (qui la nostra recensione) è già nelle sale italiane. Qui sotto potete leggerne la sinossi ufficiale: