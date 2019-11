Nathan Never e Tex, in arrivo i nuovi volumi con Sergio Bonelli Editore!

Sergio Bonelli Editore – attraverso un comunicato ufficiale da poco diffuso – ha presentato Nathan Never. Un nuovo Futuro e Tex. Proteus, che saranno disponibili nelle migliori librerie e fumetterie a partire dal prossimo 5 dicembre.

Scritto da Antonio Serra e disegnato dal duo Gigi Simeoni e Giancarlo Olivares, Nathan Never. Un nuovo Futuro racconta il proseguo del suo primo volume. Un’anomalia temporale sta creando continue e strane paradossi. L’umanità è praticamente condannata in un loop, tuttavia alcuni soggetti hanno le capacità di invertire le conseguenze causate dall’anomalia.

Come specificato poc’anzi, lo stesso giorno di Nathan Never. Un nuovo Futuro debutterà anche ufficialmente Tex. Proteus, un’opera che vede come soggetto e sceneggiatura di Gianluigi Bonelli e Claudio Nizzi, mentre i disegni sono stati affidati a Guglielmo Letteri e la copertina a Aurelio Galleppini.

In questa opera a fumetti, Tex e i suoi pards stanno dando la caccia al criminale che lascia una pittoresca firma sulla scena dei suoi crimini. Questo farabutto è proprio Proteus, un rapinatore capace di assumere qualsiasi tipo di aspetto, anche quello di Tex Willer.

Nathan Never. Un nuovo Futuro e Tex. Proteus, infine, saranno disponibili rispettivamente a 28 e 15 euro. Se siete dei grandissimi appassionati, non potete farvi sfuggire questi due volumi.