Nautilus, arriva la serie Disney+ basata sul romanzo di Verne

Disney ha annunciato in queste ore una nuova serie live-action, Nautilus, a conferma dell’impegno della compagnia a dare al pubblico contenuti svilupparsi assieme a società di produzione europee. Realizzata infatti in collaborazione con le britanniche Moonriver TV e Seven Stories, lo show in arrivo su Disney+ sarà composto da dieci episodi e sarà basato sul romanzo classico d’avventura di Jules Verne Ventimila leghe sotto i mari (qui in offerta speciale). Nautilus racconterà la storia inedita delle origini del personaggio di Verne, il Capitano Nemo, e del suo sottomarino che dà il nome alla serie TV.

Nautilus racconterà il romanzo di Jules Verne dal punto di vista di Nemo, un principe indiano derubato del suo diritto di nascita e della sua famiglia, prigioniero della Compagnia delle Indie Orientali, deciso a vendicarsi di coloro che gli hanno portato via ogni cosa. Dopo essere salpato con il suo equipaggio a bordo del Nautilus, Nemo sarà chiamato a combattere non solo contro i suoi avversari, ma anche le insidie del mondo sottomarino, imparando a diventare capo di un equipaggio unico al mondo e vivendo così un’avventura sotto i mari realmente indimenticabile.

Nautilus ha quindi il compito di reimmaginare il classico racconto di Verne per le nuove generazioni: Walt Disney ha infatti già raccontato la leggenda di Nemo nello storico film del 1954, 20.000 leghe sotto i mari – disponibile in streaming su Disney+ anche in Italia – fonte di ispirazione anche per le prime attrazioni del parco a tema. Il personaggio è anche apparso nel film La leggenda degli uomini straordinari (ispirato al fumetto DC The League of Extraordinary Gentlemen), film del 2003 diretto da Stephen Norrington. Nautilus è sviluppato e co-prodotto da Xavier Marchand di Moonriver TV e Anand Tucker di Seven Stories, mentre James Dormer (Beowulf: Return to the Shieldlands) figura come sceneggiatore e produttore esecutivo, assieme a Johanna Devereaux. Le riprese della serie sono previste per l’inizio del 2022, mentre non è al momento stata resa nota una data di uscita ufficiale sul catalogo streaming.