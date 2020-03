Navarro: la Trilogia del Mondo di Sotto, da Fanucci un nuovo romanzo per ragazzi sui pirati

Con Navarro, primo volume della Trilogia del Mondo di Sotto, Andrea Gobbi porterà i lettori in un 1492 alternativo in cui Cristoforo Colombo partirà per il suo viaggio solo per scoprire che la terra è davvero piatta.

Nel 2020 Fanucci Editore aggiungerà una nuova perla alla collana Tweens, il Fantasy pensato per ragazzi dai 9 ai 12 anni, che già poteva vantare autori del calibro di Pierdomenico Baccalario e Beatrice Masini. Andrea Gobbi esordisce nel catalogo Fanucci proprio con questo titolo. Nello specifico, questo Fantasy sarà un passato distopico e punterà sul genere piratesco, che appassiona i ragazzi dai tempi dell’Isola del Tesoro.

Il 3 agosto 1492 le tre famose caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, sono partite per verificare le ipotesi di Cristoforo Colombo. Il viaggio è stato lungo e difficile, e al suo ritorno la spedizione ha consegnato al mondo la verità: la Terra è piatta.

A un anno dal ritorno della spedizione di Colombo, da cui solo la Nina è tornata nel Vecchio Continente – le altre due caravelle disperse – il giovane Pedro Navarro riceve una lettera dal padre Franco, imbarcato su una delle navi e fino a quel momento annoverato tra i dispersi in mare.

Nel piovoso giorno del suo tredicesimo compleanno Pedro scopre la verità che i marinai di Colombo stanno nascondendo.

Alla fine del mondo – gli svela suo padre in una lettera – esiste un canale in cui convergono tutte le correnti dell’Atlantico, e secondo Franco Navarro quel canale conduce al Nuovo Mondo.

Ma se la Terra è piatta, questo Nuovo Mondo dove sarebbe? A detta del marinaio non è altro che l’altra faccia della medaglia: il Mondo di Sotto.

A Pedro non rimane che partire con i suoi amici da Palos per seguire le orme del padre, che lo porteranno a un mistero ancora più grande di quel che immaginava: la leggendaria Atlantide.

