Nebula (Infinity War) di Tamashii Nations

Nebula: Continuano le uscite di Bandai dedicate al film Avengers: Infinity War, questa volta con l'arrivo di Nebula per la linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations.

Continuano le uscite di Bandai dedicate al film Avengers: Infinity War, questa volta con l’arrivo di Nebula per la linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations.

Anche in questo caso la figure sarà completamente in scala con tutti i personaggi già usciti precedentemente della linea Marvel, sarà alta 15 cm circa realizzata tutta in plastica e completamente snodabile per assumere qualsiasi tipo di posa e simulare anche le pose dei film. All’interno della confezione troveremo come sempre delle parti intercambiabili per la figure per poter utilizzare per le varie pose, tra cui un volto, una serie di mani intercambiabili, una pistola ed un bastone.

Il personaggio di Nebula interpretata da Karen Gillan nel Marvel Cinematic Universe fa la sua prima comparsa nel primo film de I Guardiani della Galassia. Tornerà nel secondo capitolo dedicato ai Guardiani e successivamente in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Nebula è una supercriminale aliena dei fumetti Marvel Comics. Apparve per la prima volta in Avengers #257 (Luglio 1985). Il personaggio è frequentemente apparso come antagonista dei Vendicatori, di Nova (Richard Rider) e di Silver Surfer. Una crudele piratessa spaziale e mercenaria, Nebula prese il comando di Sanctuary II, un’astronave che prima di allora apparteneva a Thanos. Thanos era creduto morto in quel periodo, e Nebula sosteneva di essere sua figlia per incutere paura ai suoi nemici (in realtà era la nipote).

Il costo di questa figure sarà di 6.480 Yen ed uscirà nel mese di settembre 2019 in Giappone.

Al momento non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.