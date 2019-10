Need Games!: tutti i nuovi prodotti a Lucca Comics & Games 2019

Need Games! annuncia tutte le novità in ambito gioco di ruolo che verranno presentate alla convention Lucca Comics & Games 2019.

È oggi la volta di dare un’occhiata alla line up di Need Games! che verrà portata dalla casa editrice alla convention Lucca Comics & Games 2019, che vi ricordiamo si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre presso la ridente cittadina toscana.

Warhammer Fantasy Roleplay 4a edizione

Need Games! riporta in Italia il tanto amato gioco di ruolo carta e penna ambientato nel Vecchio Mondo di Warhammer Fantasy. La quarta edizione di Warhammer Fantasy Roleplay di Cubicle 7 (disponibile su Amazon l’edizione in inglese) consentirà ai giocatori di riunire la propria compagnia di eroi e di farsi strada tra maligna corruzione, oscuri intrighi e terribili creature pronte a distruggerli.

Il manuale di Warhammer Fantasy Roleplay offre tutto il necessario per partire verso tetre e perigliose avventure nel Vecchio Mondo. Il manuale base sarà disponibile in due versioni, la standard al costo di € 49,90, e la Limited Edition (300 copie numerate) che sarà composta da un manuale cartonato in finta pelle, con bordi delle pagine dorati, racchiudo in una preziosa scatola a chiusura magnetica e avrà un costo di € 119,90.

La Leggenda dei Cinque Anelli – Manuale Base

Need Games! presenterà a Lucca Comics & Games 2019 l’edizione italiana della quinta edizione de La Leggenda dei Cinque Anelli, edita da Fantasy Flight (disponibile su Amazon l’edizione in inglese), che di fatto si presenta come un reboot della story line che si era dipanata lungo le quattro edizioni precedenti.

La Leggenda dei Cinque Anelli Nelle terre del Rokugan, l’Impero di Smeraldo regna da oltre mille anni. Sotto la nobile guida degli Imperatori Hantei, i Grandi Clan di samurai hanno protetto le terre Imperiali da minacce interne ed esterne, fin da quando i Kami scesero dal cielo e fecero del Rokugan il loro regno prediletto.

Ma dopo secoli di prosperità, alcune crepe iniziano a minare le fondamenta dell’Impero. Gli spiriti della natura sono diventati irrequieti e selvaggi. Schiere di orrende creature marciano dalle Terre dell’Ombra. I membri dei Grandi Clan iniziano a chiedersi se l’era degli Hantei stia per finire e se i cieli intendano concedere ad altri sovrani il proprio favore.

Come samurai dell’Impero di Smeraldo, i giocatori avranno il dovere di servire il loro signore, il loro Clan e l’Imperatore. Resteranno fedeli al loro dovere, a prescindere dai sacrifici che saranno richiesti? O aderiranno al loro codice d’onore personale, anche se dovesse condurli alla morte? Il manale base de La Leggenda dei Cinque Anelli avrà un costo di € 49,90.

La Leggenda dei Cinque Anelli – Kit del Game Master

Accessorio fondamentale per ogni Master che si rispetti, La Leggenda dei Cinque Anelli – Kit del Game Master (disponibile su Amazon l’edizione in inglese) contenente uno schermo illustrato a quattro ante verticali di 3 mm di spessore ,che riporta ogni riferimento essenziale per il GM, e un libretto di trentadue pagine che include l’avventura Oscure Maree e le regole per creare personaggi del misterioso Clan della Tartaruga. Questo utile accessorio avrà un costo di € 24,90.

La Leggenda dei 5 Anelli – Dice Pack

Need Games! per il gioco di ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli presenta anche uno speciale Dice Pack (disponibile su Amazon) che contiene dieci dadi a (cinque D6 e cinque D12) personalizzati con i simboli di gioco (Successo, Successo Esplosivo, Opportunità, Turbamento), pensati per infondere maggiore linfa al gioco. Il Dice Pack avrà un costo di € 14,90.

Journey to Ragnarok – Il Ladro di Rune

Il Ladro di Rune è una campagna in nove capitoli ambientata nel mondo di Journey to Ragnarok, che accompagnerà i personaggi dal 1° livello fino al 7° livello, mentre esplorano il cuore di Midgard e cercano di fermare una minaccia misteriosa. Qualcosa di terribile sta per sconvolgere Midgard, mettendo in discussione le fondamenta stesse della realtà e della conoscenza. Questo manuale di avventura avrà un costo di € 29,90.

Historia – Quickstart

Historia è un’ambientazione per la 5a edizione di Dungeons & Dragons che porterà i giocatori a vivere avventure, intrighi e battaglie nell’oscuro rinascimento di un pericoloso mondo popolato da specie animali antropomorfe.

Questo Quickstart di cinquantasei pagine proposto da Need Games! contiene:

Introduzione al mondo di Historia

Presentazione di nuove razze e classi

Nuove meccaniche per arricchire le tue partite

Regole per creare i tuoi primi personaggi

Un’avventura per tuffarsi immediatamente nell’ambientazione

Il Quickstart di Historia avrà un costo di € 9,90.