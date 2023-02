Nel trailer di The Walking Dead: Dead City possiamo dare un primissimo sguardo a quella che sarà la missione di Maggie e Negan. Anche se la serie principale The Walking Dead si è conclusa non troppo tempo fa, ma l’universo narrativo creato dall’opera continuerà a vivere e a espandersi sotto forma di spin-off. Infatti, Walking Dead: Dead City fa parte di un progetto più ampio, in quanto ci sono già piani per la creazione di 3 nuove serie ambientate nell’universo narrativo di The Walking Dead, le quali si andranno ad aggiungere a Fear the Walking Dead.

Nella prima di queste tre nuove serie spin-off vedremo l’improbabile coppia formata da Maggie e Negan mentre si esercita per una missione in una New York infestata da zombi.

Negan e Maggie protagonisti del trailer di The Walking Dead: Dead City

Walking Dead: Dead City

I fan di The Walking Dead che si chiedono perché Maggie abbia deciso di collaborare di nuovo con Negan potrebbero trovare una risposta ai loro dubbi nel nuovo teaser trailer di The Walking Dead: Dead City, in cui possiamo vedere che Megan decide di chiedere l’aiuto di Negan per trovare suo figlio Hershel, il quale tempo prima è stato rapito. Potete trovarlo qui di seguito:

"You're the key to getting him back." #TWDDeadCity pic.twitter.com/rCAGRHbUZ8 — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) February 25, 2023

Nella clip, Maggie dice a Negan che è “la chiave” per riavere indietro il suo Hershel. Nel trailer, Maggie non rivela alcun dettaglio riguardo le ragioni che la spingono a considerare Negan un elemento chiave per riuscire nella sua missione di salvataggio; tuttavia, questa sua affermazione sembra proprio indicare che Maggie ha un disperato bisogno di Negan. E dal momento che Maggie farebbe qualsiasi cosa per salvare suo figlio, ha perfettamente senso che abbia persino deciso di chiedere l’aiuto di Negan per poterci riuscire.

Il motivo esatto per cui Maggie ha così tanto bisogno dell’aiuto di Negan è qualcosa che verrà di certo spiegato quando The Walking Dead: Dead City sarà presentato in anteprima su AMC. Intanto, se siete anche curiosi di scoprire alcuni retroscena della serie, potete dare un’occhiata al video qui in basso, che è stato condiviso da Jeffrey Dean Morgan, l’attore che interpreta Negan: