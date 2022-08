La prima stagione di The Sandman, adattamento della celebre serie a fumetti di Neil Gaiman, è finalmente arrivata su Netflix, riscontrando consensi positivi di critica e pubblico (leggete qui la nostra recensione). Tra i personaggi più apprezzati c’è senza dubbio quello di Johanna Constantine, interpretata da Jenna Coleman, che per molti potrebbe essere tranquillamente protagonista di un suo spinoff. Ipotesi approvata anche dallo stesso Neil Gaiman.

Uno spinoff su Johanna Constantine? Neil Gaiman lo vorrebbe

In risposta a un fan che gli proponeva uno spinoff su Johanna dopo la sua performance nel terzo episodio della serie, Gaiman ha così risposto: “Non sei il solo a pensarla in questo modo”. Al momento non sembrerebbero esserci piani per ampliare l’universo narrativo di The Sandman con progetti secondari, ma mai dire mai. Sono invece già iniziati i lavori sulla seconda stagione, come rivelato di recente dal produttore esecutivo David S. Goyer.

Nei fumetti Lady Johanna Constantine è un’antenata di John Constantine, il noto esperto dell’occulto, e appare per la prima volta in The Sandman #13 del 1990. La sua figura è stata ripresa nella serie non solo in un flashback in cui Coleman interpreta la donna del passato, ma anche la sua pronipote impegnata a combattere il male demoniaco.

You are not alone in this thought. https://t.co/nysQJYUqNg — Neil Gaiman (@neilhimself) August 5, 2022

Composta da 10 episodi, la prima stagione di The Sandman è arrivata su Netflix il 5 agosto. Nel cast della serie troviamo Tom Sturridge nei panni di Sogno, Kirby Howell-Baptiste in quelli di Morte, Mason Alexander Park come Desiderio e Gwendoline Christie nei panni di Lucifero. Questa la sinossi ufficiale:

C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un luogo chiamato Dreaming, dove The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e fantasie più profonde. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo onirico che quello di veglia. Per ristabilire l’ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare errori che ha commesso durante la sua vasta esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane, lungo la strada.