Neil Gaiman ha di recente aggiornato gli appassionati delle sue opere riguardo le sceneggiature alla base dei nuovi episodi di The Sandman 2, la serie televisiva pubblicata in esclusiva su Netflix della cui prima stagione potete trovare qui la nostra recensione. La prima stagione della serie è stata presentata in anteprima sul servizio di streaming lo scorso agosto.

Neil Gaiman parla dei nuovi episodi di The Sandman 2

In un post sul suo Tumblr, Gaiman ha fornito alcuni interessanti aggiornamenti riguardo i nuovi episodi di The Sandman 2. In risposta a un fan che gli chiedeva se le sceneggiature per la seconda stagione di The Sandman siano già state scritte e se l’autore stia contribuendo a supervisionarle, Gaiman ha risposto che, sebbene non tutte le sceneggiature siano già state completate, lui e gli sceneggiatori sono attualmente immersi nel processo di scrittura e anche che ha un ruolo nella supervisione della sceneggiatura della serie.

Sebbene la trama dei prossimi episodi non sia stata ancora rivelata, poiché le sceneggiature sono ancora in fase di scrittura, sia i membri del cast che Gaiman hanno accennato a possibili narrazioni future. Gaiman ha ripetutamente condiviso la sua eccitazione nel portare nella serie il membro più giovane degli Eterni, Delirium. Anche Boyd Holbrook (Il Corinzio) e Jenna Coleman (Johanna Constantine) hanno accennato al possibile ritorno dei loro tanto amati personaggi. Coleman è persino arrivata al punto di suggerire che la sua Johanna Constantine potrebbe aveere la sua serie spin-off di Sandman, in futuro, un’idea a cui anche Gaiman si è dimostrato aperto, sebbene nessun piano ufficiale sia stato confermato.

È stato anche recentemente anticipato che, come divisa in due parti, questo prossimo capitolo di The Sandman potrebbe ricevere lo stesso trattamento.

The Sandman

