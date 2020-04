Neil Gaiman rivela che Sandman era pronto per iniziare le riprese

L’adattamento di Sandman di Netflix e DC Comics era quasi pronto per iniziare la produzione prima dell’emergenza sanitaria che ha colpito la popolazione mondiale.

Neil Gaiman, scrittore e ideatore della serie originale a fumetti, è anche produttore esecutivo della serie e ha deciso di offrire alcuni aggiornamenti dello show attraverso il suo blog su Tumblr:”Sta andando davvero bene, tranne per il fatto che è un po’ “in letargo” in questo momento, fino a quando la gente non ricomincerà a fare la TV“, scrive Gaiman. “Le sceneggiature per la prima stagione sono state scritte, il casting è iniziato, i registi sono stati assunti, i set sono stati costruiti. Tutto era pronto per essere messo in produzione e poi ci siamo messi in pausa. Non appena il mondo sarà pronto per fare le serie TV, Sandman tornerà senza intoppi alla realizzazione. Nel frattempo, stiamo cogliendo l’occasione per fare gli script nel miglior modo possibile”.

Gaiman ha già detto che la prima stagione della serie coprirà un arco narrativo un po’ più ampio del primo numero del fumetto. La scrittura dello show sta già sfociando nella seconda stagione. La serie televisiva Sandman è una coproduzione di Netflix e Warner Bros. Television. Alan Heinberg sta scrivendo e dirigendo la produzione della serie. Gaiman e David S. Goyer sono anche produttori esecutivi.

“Siamo entusiasti di collaborare con il brillante team composto da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg per portare finalmente alla vita l’iconica serie di fumetti di Neil, The Sandman,” ha dichiarato Channing Dungey di Netflix in una dichiarazione durante l’annuncio della serie. “Dai suoi ricchi personaggi e trame ai suoi mondi intricati, siamo entusiasti di creare un’epica serie originale che si tuffa in profondità in questo universo multistrato amato dai fan di tutto il mondo.”

Ecco la sinossi ufficiale:

“Una ricca miscela di mito moderno e fantasia oscura in cui finzione, drammi storici e leggende contemporanee si intrecciano senza soluzione di continuità, The Sandman segue le persone e i luoghi colpiti da Morpheus, il Re dei sogni, mentre ripara agli errori cosmici e umani che ha commesso durante la sua vasta esistenza. “